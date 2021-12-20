【小學試題】小六中文名校精選試題答案　學習實用文寫作日記

▲ 小六中文名校精選試題答案。

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一.

1. 包羅萬有

2. 審慎

3. B

4. B

5. 作者認為如果過分沉迷於互聯網的世界，不但嚴重影響跟家人及朋友之間的關係，更會嚴重影響視力。

6. 雖然在圖書館裏進行資料搜尋不及互聯網般快捷，但勝在準確性極高。

7. 「足不出戶，能知天下事。」的意思是說我們就算待在家中，亦能夠知道世界各地發生的事情。例如，我們打開新聞網頁便能得知各地的新聞、娛樂、消閑等不同的資訊。

8. (答案合理即可)

二.

1. 本次的辯論比賽題目為：「同學們應否穿着便服上學」。

2. 呈分試快到了，同學們正如火如荼地努力溫習。

3. 秋高氣爽，本月正是郊遊的最佳時分。

4. 雖然疫情稍為有回落的跡象，但切勿掉以輕心。

三.

格式包括：日期、星期、天氣

注意事項：不需要上款、下款、問候語、祝頌語(否則扣分因格式不符)

內容：只是記述一天發生的事情

評分：

1）格式齊全。

2）只記述一天的事情，如超過一天的事情則評為離題。

3）如記述之內容難忘或內容豐富則可獲加分。

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