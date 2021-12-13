【娛圈秘聞】59歲江華自爆被迫拍《西遊記》　由演令狐沖改演唐三藏感不快：冇發揮

▲ 江華於拍片大爆昔日拍劇往事。

曾獲封「翻版劉華」的江華已淡出娛樂圈多年，當年他由亞視過檔TVB就是演《西遊記》唐三藏，並憑此站穩陣腳，之後演出多部經典劇集比如《九五至尊》、《尋泰記》等。

雖然江華已退出影視圈，不過他早前於抖音拍片自爆，原來當年其實不想接演唐三藏這角色，因此嫌角色沒發揮，在片中說：「唐三藏在我理解裡是無甚麼戲做，經常都阿彌陀佛。」

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▲ 江華大爆當年不想演出《西遊記》。 （抖音片段）

由令狐沖變唐三藏

59歲的江華本月初於個人抖音發出一條短片，自爆打算全面復出。江華於片中跟向粉絲網友打招呼之外，更跟大家談及過往演過的一些經典角色，當中說起1996播映的經典劇集《西遊記》，當中他演的唐三藏一角令觀眾難忘。

不過江華本人卻不是這樣想，當年剛過檔TVB的他，原本是獲邀演「令狐沖」一角，但卻變為演「唐三藏」，成為他過檔大台演的首個角色，江華直言當時感到不悅。

他直言：「其實當年我是很討厭飾演唐三藏這一個角色的，因為觀眾熟知的唐三藏都是整天阿彌陀佛，阿彌陀佛的叫，又木納又沒有得發揮。」江華續說當時真的非常不開心，但因為答應演出，故一定會全力以赴。

此外，更分享揣摩唐三藏的方法：「我加了一個無懼無畏的心態去取真經，結果播出後唐三藏的評價非常之高」，最後他不忘感謝所有喜愛這角色的觀眾。

至於在另一抖音片段裡，江華更即席獻聲，唱出西遊記的插曲《只愛西經》，網民紛紛留言大讚唱功了得。

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睇佛經改變人生觀

據知當年監製找江華扮演「唐三藏」一角，只因覺得他的演技可駕馭慈悲為懷的唐三藏，雖然江華聲稱當年不想演出此角，不過《西遊記》甫首播便取得佳績，創出了高達44點的收視紀錄，而此劇更成為其代表作之一。

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而當年江華拍攝《西遊記》時也有有不少小趣事，有指一向貪靚的江華化妝時間比扮演馬騮精的張衛健還要耐。

另外為了入戲，江華更有看了不少睇佛經，結果令其人生價值觀也改變，他曾過：「喺戲裡面睇嘅嘢，冇外面嘅嘢咁精彩，因為人生好多嘢戲未必寫到。」

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淡出娛樂圈

江華為1985年亞視第4期的藝人訓練班，同期出身的藝人還有黎明和張敏，在1990年憑《但願人長久》奪得第9屆香港電影金像獎「最佳新演員」殊榮。

當年他在亞視演過《銀狐》、《郎心如鐵》、《我和春天有個約會》等連續劇，是亞視當家小生，但因為亞視積弱，他於1996年轉投TVB後才開始廣為人熟悉，除《西遊記》外，還有《尋秦記》，《九五至尊》和《楊貴妃》等。

2004年後，江華離開TVB往內地發展，有指由於腰部長期勞損，導致脊椎退化，其後減少在銀幕前的演出另外有傳他當年因入戲太深而患上抑鬱症，2013年演出完劇集《鳳舞香羅》隨後淡出演藝圈。