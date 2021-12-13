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【聖誕2021】朗廷酒店梵高星夜主題住宿　人均$580起包住宿+梵高禮品套裝

休閒消費 11:39 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

朗廷酒店推出全港首個梵高星夜主題住宿。

相信不少人都認識梵高著名作品《星夜》！這次Klook與朗廷酒店聯乘推出全港首個梵高星夜主題住宿，主題客房以梵高作主題，房內有星空投影機及繪畫圖，讓大家猶如置身星夜之下。另外入住主題住宿，會送主題禮品套裝，包括意大利玫瑰氣酒一支、星夜主題酒杯一對及野餐籃連野餐墊，讓大家留念。

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梵高星夜主題住宿

1. 入住指定房型＋梵高禮品套裝（可額外加購自助早餐），低至人均HK$580起。

每晚只需HK$1160起（原價：HK$2320起）即可入住指定客房，連精美梵高主題禮品套裝，包括意大利玫瑰氣酒1支、星夜主題酒杯一對及野餐籃連野餐墊。另外預訂住宿時亦可以優惠價 HK$200額外加購雙人The Food Gallery自助早餐，並於入住翌日享用。

開賣日期：即日起至2022年3月11日，入住日期：12月15日至2022年3月14日。

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2. 入住指定房型＋早餐＋朗廷會禮遇＋梵高禮品套裝及Starry Night星夜主題鑽石機械腕錶，低至人均HK$1200起。

每晚只需HK$2400起（原價：HK$4800起）即可入住行政客房，連精美梵高主題禮品套裝，包括意大利玫瑰氣酒1支、星夜主題酒杯一對及野餐籃連野餐墊。另外每房更可獲贈Starry Night星夜主題鑽石機械腕錶及於入住期間享用朗廷會禮遇，包括早餐、精選下午茶美點、黃昏雞尾酒和開胃小吃及全日供應美酒及精選飲品。

開賣日期：即日起至2022年3月11日，入住日期：12月15日至2022年3月14日。

詳情及預訂請按此

記者：蕭雅文

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