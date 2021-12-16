以新科技建構全新旗艦財富管理中心　滙豐為客戶創造科技與藝術結合的體驗

為高淨值客戶度身訂造的財富管理中心，一向以舒適及私隱度高為設計重點、緊貼市場發展及客戶所需的滙豐，早前在尖沙咀K11 ATELIER開設的全新滙豐財富管理中心，不但坐擁傳統優勢，更融入數碼科技、新媒體藝術及可持續發展元素，在增強與客戶的互動之餘，也力求將財富管理體驗昇華，變成高品質的生活體驗和享受。



踏入全新的滙豐財富管理中心，率先看到提供實時天氣數據的動態屏幕，呈現如錦鋰、鳥群及洋紫荊花等財富象徵，並配上不同的歡迎字句，融匯科技與藝術創意，為客戶送上祝福。然而，提到當中最令人眼前一亮的設計，首推集科技、大數據與新媒體藝術於一身的創新作品 —「創富如畫」股市動態牆，展現金融數據與藝術美學可完美結合。

▲ （左起）彭淑貞、伍楊玉如及許長虹喜見全新的旗鑑財富管理中心投入服務，增進與客戶的互動，也將財富管理體驗昇華。

創新動態作品 融合科技與美學



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹（Brian）指出，創作團隊的靈感源於具標誌性的滙豐歷年紙幣，象徵該行多年來一直協助客戶創富及共同進步，配合科技應用日益廣泛，造就這個具開創性的作品適時誕生。



「『創富如畫』實時紀錄每個交易日的恒生指數，將香港股市走勢轉化成山巒起伏的美態，再藉由中國傳統的山水畫風格呈現出來，別具意義。」他續說，由於港股時有變化，故客戶每次前來觀賞這幅動態作品，也會看到不一樣的面貌。

▲ 「創富如畫」股市動態牆集科技、大數據與新媒體藝術於一身，令人眼前一亮。

作為滙豐的旗艦財富管理中心，Brian引述，該中心特設採用體感互動識別技術的互動大螢幕，每當客戶走近，便會發現牆上屏幕的雀鳥跟隨其動作舞動，並有絢麗的洋紫荊花亦會在其身邊綻放，大大增強互動性。而屏幕亦會不時切換至國際新聞頻道，讓他們既可放鬆身心，又不會錯過即時的市場資訊，期望讓客戶感受到與傳統銀行中心截然不同的嶄新體驗。

▲ 財富管理中心設有2間家庭會面室，配合親子需要。

進駐九龍新地標 為客戶提供便利



理解到高淨值客戶對私隱度的關注，Brian稱，財富管理中心內共有25間獨立私人會面室，並應用霧化玻璃，令客戶可更舒坦地與客戶總監進行互動，暢談理財策略及規劃。「有別於傳統銀行中心的氛圍，Lifestyle會客室的獨特設計，使客戶可在極目維港景色下放鬆心情，輕鬆處理財務。」當中更設有2間家庭會面室，內有不少貼心設備例如玩具、圖書等，都能照顧到小朋友的需要。



對於財富管理中心選址在尖沙咀的新地標K11 ATELIER，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如（Maggie）闡釋，早於1929年，滙豐已在九龍開設首間分行，見證九龍半島的變遷，歷年一直進駐該區，今次選址尖沙咀亦是延續優良傳統。「尖沙咀K11是香港其中一個具標誌性的建築，交通網絡發達，方便客戶隨時到訪。我們期望日後可在全港各區的地標開設財富管理中心，為尊貴客戶提供最優質的服務。」

▲ 全新財富管理中心進駐尖沙咀新地標K11 ATELIER，可眺望維港優美景致。

服務媲美私人銀行 重視引入綠色元素



提到在今年增設全新財富管理中心的原因，Maggie表示，這正展現了滙豐對香港市場的信心，以至在疫情下仍然看好區內財富管理需求。為滿足客戶的高要求，全新的滙豐財富管理中心集結最獨到的銀行服務，令他們進一步了解媲美私人銀行的理財方案，享有嶄新且無可比擬的理財新體驗。「面對大灣區日益增長的跨境理財需要，中心亦會全方位支持滙豐客戶，連通大灣區至全球的發展機遇。」



深明可持續發展是長遠的目標，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞（Janet）直言，「滙豐致力將環保元素融入投資理財世界，中心以『無紙、數碼化』模式營運，每間會面室均配備平板電腦，務求做到全面無紙化。」



「我們又選用玻璃設計，大量採納自然光，同時確保用水和用電合乎最佳能源效益，可節省達26%的電力。」Janet續稱，該中心亦實施不同環保措施，如職員制服由膠樽等環保物料製成，貫徹實踐可持續發展的理念。



(特約)