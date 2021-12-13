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【中環車禍】中環私家車溜後釀1死　菲籍女司機被控危駕致死准保釋明年再訊

社會 11:28 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

被告Magsino Reshielle Lagurin今早由警車押解到東區裁判法院提堂。（林宇翔攝）

上周五（10日）晚中環士丹頓街有私家車疑未有拉好手掣溜後，撞向途人致1名外籍女子死亡及7人受傷。涉案外傭女司機被控1項危險駕駛致他人死亡，案件今（13日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2022年4月7日再訊，以待警方作進一步檢查，被告獲准以1萬元現金保釋侯訊，其間不得離開香港。

44歲菲藉被告Magsino Reshielle Lagurin，被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，被告於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界，在道路上危險駕駛私家車引致Elodie Ma死亡。

被告Magsino Reshielle Lagurin今早由警車押解到東區裁判法院提堂。（林宇翔攝）

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以等候死者死亡報告，以及待警方作進一步調查。被告代表律師提出以1萬元作現金擔保，裁判官批准申請，並將案件押後至2022年4月7日，其間被告獲准以1萬元現金保釋，不得離開香港，及須到警署報到等。

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記者：梁錦麟

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