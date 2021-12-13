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【Omicron變種病毒】許樹昌指疫苗降低重症及死亡風險　惟需縮短打第二三針相距時間　

社會 11:37 2021/12/13

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許樹昌指疫苗降低染上Omicron變種病毒重症及死亡風險，惟需縮短接種第二三針相距時間。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠疫苗遇上變種病毒Omicron時功效會打折扣，科學委員會將開會討論，第三針接種安排及縮短接種第二針及第三針的相距時間

港大及中大醫學院研究發現，變種病毒Omicron可大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力，當疫苗面對原始新冠病毒，中和抗體有320個單位，但面對Omicron時，就跌至只得10個單位，即代表Omicron大幅削弱疫苗防感染效力不過，許樹昌今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，雖相關疫苗在Omicron下，中和抗體大幅下跌，但強調疫苗能引發的T細胞反應，有效減低重症和死亡風險。

許樹昌表示，輝瑞復必泰藥廠發表報告，指打第三針後抗體可升25倍，以色列亦有類似的報告顯示，人體抗體會跳升百倍，而英國亦有研究顯示打第三針後保護力可升70%，因此有數據支持，接種第三針後可以提升抗體及保護率；不過暫時未有滅活疫苗相關數據。

衛生署轄下的科學委員會將於下周四（23日）開會，許樹昌指現時仍未有議程，不過因應Omicron肆虐，料需要縮短接種第二針及第三針的時間，會上料討論有關第三針的接種安排，以及縮短兩針接種的相距時間。

另外，以色列已籌備接種第四針，許樹昌稱本港現時爆發風險相對低目前先要推高首兩針的接種率及推行接種第三針的安排。

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記者：陳麗娜

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