【Omicron變種病毒】許樹昌指疫苗降低重症及死亡風險 惟需縮短打第二三針相距時間
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠疫苗遇上變種病毒Omicron時功效會打折扣，科學委員會將開會討論，第三針接種安排及縮短接種第二針及第三針的相距時間。
港大及中大醫學院研究發現，變種病毒Omicron可大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力，當疫苗面對原始新冠病毒，中和抗體有320個單位，但面對Omicron時，就跌至只得10個單位，即代表Omicron大幅削弱疫苗防感染效力。不過，許樹昌今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，雖相關疫苗在Omicron下，中和抗體大幅下跌，但強調疫苗能引發的T細胞反應，有效減低重症和死亡風險。
許樹昌表示，輝瑞復必泰藥廠發表報告，指打第三針後抗體可升25倍，以色列亦有類似的報告顯示，人體抗體會跳升百倍，而英國亦有研究顯示打第三針後保護力可升70%，因此有數據支持，接種第三針後可以提升抗體及保護率；不過暫時未有滅活疫苗相關數據。
衛生署轄下的科學委員會將於下周四（23日）開會，許樹昌指現時仍未有議程，不過因應Omicron肆虐，料需要縮短接種第二針及第三針的時間，會上料討論有關第三針的接種安排，以及縮短兩針接種的相距時間。
另外，以色列已籌備接種第四針，許樹昌稱本港現時爆發風險相對低，目前先要推高首兩針的接種率及推行接種第三針的安排。
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記者：陳麗娜