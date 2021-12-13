【殘酷真相】意大利主教稱「世界沒有聖誕老人」　家長炮轟：令孩子幻想破滅

▲ 家長認為主教的言論令孩子幻想破滅。

一年一度普天同慶的聖誕節將至，不少小朋友都期待著聖誕老人送贈的禮物。意大利南部西西里天主教教區一名主教，卻向孩子說出絕望真相——「世界上沒有聖誕老人」。這番言論令家長們大感憤怒，迫使教會公開道歉。

據外媒報道，在近日一場宗教活動中，意大利西西里島主教Antonio Stagliano直接說出「世界上沒有聖誕老人」，還強調聖誕老人的紅色服裝是可口可樂公司為了宣傳自家品牌才設計，勸喻小朋友早點面對現實。

▲ 意大利西西里島主教Antonio Stagliano在公開活動中稱「世界沒有聖誕老人」。（facebook圖片）

摧毀小朋友幻想 教區道歉

這番言論引起大批民眾不滿，紛紛指責他破壞了許多家庭的過節傳統和慶祝活動，令小朋友的「幻想破滅」。諾托教區神職人員Alessandro Paolino其後在facebook發出聲明，代表主教就其言論道歉，

我謹代表主教對讓孩子失望的言論表示遺憾，同時也想澄清，主教的原意不是這樣，我們不能摧毀小孩子的幻想，而是要從中樹立正面的榜樣。

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聲明中指出，聖誕老人雖然傳達了送贈、慷慨和分享的重要性，惟如今卻被消費主義所掩蓋，變成「渴望擁有、購物、購物和購物」。而主教的說法是想要讓人們重新思考聖誕老人的原型－「聖尼古拉」的意義。在西元3、4世紀時，擔任主教的聖尼古拉十分照顧窮人，甚至因為向窮人派禮物，而被羅馬帝王逼害。

雖然主教已道歉，但不少家長仍不收貨，認為主教的言論摧毀了兒童的想像力，讓飽受新冠疫情困擾的意大利，變得更沒有喜慶氣氛。

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責任編輯︰王明芳