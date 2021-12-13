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【香港健康碼】港康碼至今逾38.6萬人申請帳戶　當局正與內地商討方便幼童措施

社會 11:51 2021/12/13

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港康碼至今逾38.6萬人申請帳戶，有近10萬人已開始上載「安心出行」的行蹤紀錄和下載健康碼。（經濟日報資料圖片）

香港健康碼上周五(10日)正式推出，截至今日(13日)早上8時，有超過38.6萬名市民申請「港康碼」帳戶，當中約11.5萬人已啟動帳戶；有近10萬人已開始上載「安心出行」的行蹤紀錄和下載健康碼。而過去一個周末，系統更錄得近10萬個戶口，曾嘗試登入、上載安心出行紀錄及下載港康碼等活動。

副政府資訊科技總監黃志光今早接受港台節目時形容，香港健康碼系統自上星期五開通以來運作暢順，現時當局正爭取盡快落實後續工作，即是將本港的綠色健康碼，轉到廣東省的粵康碼；惟目前設定下，如未有「安心出行」紀錄，就不能下載健康碼，當局正與內地商討方便幼童的措施。

他又提到，如果市民未能在申請時提供住址證明，可以提供地址，就會收到郵寄的啟動碼，啟動帳戶；當局聽到有意見指部分人收啟動碼信件有困難，正思考改善做法：又不認為申請手續複雜，不熟習網上登記的市民可能要多點時間，但不少人都反映過程只需5至10分鐘。

黃志光稱，現時當局正動員社區組織，經培訓後，會派出外展隊到全港18區設街站，為長者等有需要協助的市民，指導他們如何使用香港健康碼；強調通關是市民期待已久的事，相信到正式通關時，「港康碼」的使用量會很高，到時登記人數可能會過百萬，希望預早讓市民熟習流程。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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