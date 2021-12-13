【十月初五的月光】何依婷做好本份問心無愧　Regina傾訴心事抒發情緒

▲ 何依婷（Regina）於《十月初五的月光》飾演祝君好。

在TVB台慶劇《十月初五的月光》內，新版祝君好由港姐何依婷（Regina）飾演，這劇正是她入行4年來首度擔正的作品。

可是這位「新版祝君好」於劇集播出初期遭受相對激烈的負評洗禮，是因為這是她的「考牌作」，還是她飾演的是經典角色，珠玉在前，觀眾抱有更高的期望？

Regina接受TOPick專訪時坦言，自己對評價看得很開，更大方表示與網民同樣覺得有「聲線較尖」的問題，那就看看她如何為大家解說新版祝君好！

何依婷遇上祝君好

原版《十月初五的月光》播出距今已21年，當年的祝君好由佘詩曼飾演，予人「接棒」感覺的Regina坦言自己本來沒看過原版，在接獲角色更加刻意不看。

她解釋說：「不想抄襲本來的版本，希望帶來新的感覺，不過劇集是根據舊作改編，或多或少也會有相似的地方。如果我模仿舊版就沒有意思，不如嘗試以自己的方式作演繹。」

▲ （湯致遠 攝）

性格與君好相似

Regina指出自己所演的君好有何特別：「2021年版本的君好是喜歡畫畫，而她的身世也很不同，舊版有媽媽、哥哥疼愛，而新版就是雙親不在身邊，她會更加渴望可以找回父親 。或許她沒有那麼多孩子氣，而且她不是太被縱容。」

原來君好一角與Regina的性格也有相似之處：「很多人也說我感覺上很優雅，但認識後就會知道我是很爽快、直接的人，說一不二，也沒有掩飾自己的情緒，正正與君好相似。」

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較易演喊戲

Regina在劇中經歷與父親相認、三角戀，落下過開心與傷心的淚水，而演出落淚場面或會為資歷淺演員帶來難題，但對於Regina而言反而不是太大問題，她表示：「自己本來就是有很多情緒的人，又很喜歡說話，但不太懂得以言語去表達情緒，會較懂得落淚、大笑，以反應表達。」

她直言也稱不上「輕鬆carry」喊戲，不過最難忘的一場戲當中就是她與飾演其外婆「Q姨」的米雪道別而落下的淚水。

Regina回憶說：「在劇集後期有一場戲是我與婆婆Q姨說心底話，我當時知道了很多一直不知道的事，我們當時相擁而哭。她為我帶來很多情緒、感覺，她當下很像我的親人，讓我把內心的說話和盤托出。我記得當時是『一Take過』，呈現內心真實的情緒，那份真實的感受令我很難忘。」

▲ Regina大讚米雪是很親切的前輩。（取自instagram）

太多何依婷？

Regina在劇中一人分飾三角，除​​君好，也要演性格任性的年青版的朱莎華，以及純如小綿羊的朱莎嬌。

朱莎華、朱莎嬌是出現在回憶片段當中，而她一接到劇本也擔心過觀眾會否覺得「太多何依婷」：「但也不是我表達過後就可改變，劇組解釋後就明白，畢竟一定要交代君好沒有父母的原因。」

神情、語氣稍作轉換就可以呈現不同的性格，當然紙上談兵與實際演出又是另一回事。

Regina也只好克盡己任，以努力去面對三個角色：「對鏡練習了很久，看了不同的參考，希望可演出孖女的分別，起初也擔心演得不太好，但既然劇本已定下來，唯有盡最大努力！」

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對演出問心無愧

「公主病」、「聲線尖」、「演技有待改進」⋯⋯這是部份對於新版君好的評價。

Regina表示在自己社交平台的留言也相當正面，粉絲都表示很想看、很期待，至於討論區內的另一意見，她豁達地說：「其實沒刻意看討論區的留言，直至傳媒報道後才知，當然也是正常不過的事，沒有可能令全世界的人也喜歡自己。」

受網民抨擊的包括「聲線尖」的問題，她直言也早在拍攝時發現：「在拍攝期間也與監製、導演傾談過這問題，大家在後期也同意需要把聲線壓沉，即使君好是任性也不用提高聲線。」

Regina於訪談期間一直把「努力」掛在嘴邊，面對負面評價的她也是同樣的回應：「我認為自己是問心無愧，付出了我可以付出的努力。無法控制別人的想法，只好做好自己、好好努力！」

勇敢表示承受得住評價的她堅定地說：「如果我俾心機嘅話，大家會睇得出。」

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「過山車式」評價

其實Regina於另一台慶劇集《星空下的仁醫》表現也備受關注，在《仁醫》中所演的Esther在後樓梯跌倒，面對突如其來的癱瘓，她喊著問：「我係咪以後都行唔到？」當時網民稱她演技自然、喊都靚過人，更被指是今年「飛躍進步女藝員的大熱門」。

但來到《十月初五的月光》的演出就未如前作般獲大讚，大情大性的她如何調節心情？

Regina說：「當擔演女主角時，劇集好看與否就與女主角有關，去到那個位置就要承受相應的壓力，總不能永遠只是演數場戲就被大讚。確實在不同崗位要面對不同的事，覺得自己真的看得很淡。」

飾演過君好與Esther，她較喜歡那個角色呢？她表明難以抉擇：「對觀眾而言，溫柔、善良的角色是容易接受，君好始終是比較巴辣，但我相信看過之後會發現她是心地善良的女生，她也有令人喜歡的一面，真的很難去比較呢！」

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獨生女習慣「唔講」

Regina淡然面對評價，事實上她曾在YouTube上看了講述情緒的片段，認為自己需要正視情緒失語症：「其實這又不是病，未需要看心理醫生，只是當有不快時不知道可以跟誰說，但長期積壓又可能有機會演變成情緒病。」

她曾進食過令心神放鬆、提神的補充品，可惜無補於事，於是又用另一方法：「曾經於Instagram輸入一大段文字，但後來也把內容刪除，『其實我話俾人知我唔開心，有咩用？』」這樣也更令她認清與身邊人傾訴心事的重要性。

▲ Regina與媽媽（取自instagram）

作為家中獨女的她習慣獨自默默承受不快，疏於向別人傾訴，只因擔心自己的情緒影響身邊人。

唯獨煩事堆積至臨界點時終於要「爆發」，向媽媽盡訴，她笑著說：「發現傾訴過後，心情會變得好。」並補充：「覺得自己是樂觀、積極地想出解決方法，至少沒有讓負面情緒吞噬自己。」

「與別人傾訴」是Regina近年必修的一門課，做演員「娛人」時也要懂得「娛己」！

記者：陳淑霖