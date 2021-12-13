【年度回顧】YouTube公布本年度人氣影片　MIRROR音樂片稱霸Chantel憑可愛上位【內附名單】

▲ YouTube香港公布本年度人氣影片排行榜。

YouTube香港公布2021年度影片，當中「YouTube 香港2021年度十大熱門影片」，以掀起熱潮的動畫短片《PUI PUI 天竺鼠車車 第01話【塞車了是誰的錯？】｜Muse木棉花 新番 動畫》奪冠。

而商業電台主辦的《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤」的影片成為上榜第二位。

娛樂影片外，今年上榜的熱門影片還有KOL林芊妤（ Coffee）的 《32分鐘 初學者燃脂運動｜ 養成運動習慣｜不傷膝蓋｜簡單易學》，以及Eric Ko Channel 的《柴犬失控瘋狂咬婆婆主人玩出禍?惹《血光之災》？ When Play Bite Becomes Aggression ?》。

最新影片推介：林希靈專訪

MIRROR銳不可當

今年香港人積極支持本地創作，上榜「YouTube香港2021年度十大熱門音樂影片」都是香港歌手及音樂。

其中，MIRROR在十大當中包辦七個席位，包括呂爵安（Edan）的榜首作品《E先生連環不幸事件》以及另一作品《小諧星》；姜濤的《Dear My Friend,》和《Master Class》；盧瀚霆（Anson Lo）的《不可愛教主》和《Megahit》；還有MIRROR主唱的《BOSS》。

其他上榜的本地歌手還有《聲夢傳奇｜第8集｜姚焯菲 Chantel《戀愛預告 》 歌聲甜美》、《MC 張天賦 - 反對無效 Overruled (Official Music Video)》，以及由網上創作團隊 MC $oHo & KidNey 及吳家忻（Kayan9896）推出的《[Bacardi 特約] MC $oHo & KidNey -係咁先啦 ft. Kayan9896》。

「國民初戀」Chantel更是唯一打入「年度十大熱門音樂影片」的TVB歌手。

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「試當真Trial & Error」氣勢如虹

YouTube香港同時公布年度十大熱門創作者以及年度十大人氣創作者。

本地YouTube創作者「試當真Trial & Error」、「解密工作室」及「健康旦 HiEggo」訂閱人數在過去一年迅速增長，登上「YouTube香港2021年度十大熱門創作者」的首三位。

另外，「米紙」、「Anson Lo」及「ChillGOOD TV」在香港的訂閱人數也按年升兩倍或以上，成功登上「YouTube香港2021年度十大人氣創作者」頭三位。

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