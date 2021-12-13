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【DSE2022】英文科口試明年3月29日開考　考評局增防疫指引將調整試場座位安排

社會 12:17 2021/12/13

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2022年DSE筆試定於明年4月22日開考。（資料圖片）

2022年中學文憑試（DSE）筆試定於明年4月22日開考，因疫情而停辦兩年的英國語文科口試則於明年3月29日至4月8日舉行。考評局今日（13日）出版2022年文憑試考生手冊，當中提到口試試場的防疫安排，提醒考生於整個考試期間，必須正確地戴上自備外科口罩。

根據考評局公布的考試時間表，4科高中核心科目由英文科率先於4月25日開始，其後依次為通識科、 中文科及於5月3日舉行的數學科必修部分。

至於事隔兩年回歸的英文科口試將於3月29日起舉行，考評局增設防疫安排，包括考生於考試期間必須正確戴上自備的外科口罩，並於進入備試室及考室前用酒精搓手液清潔雙手；試場的座位安排亦會作出調整，以盡量拉闊考生座位之間的距離等。

考評局亦於考生手冊內列明於試場內實施的預防措施安排，提醒考生必須在每個考試日自行量度體溫、填妥並簽署「考生健康申報表」；如作出虛假、不完整或誤導申報，將會受到懲處或被取消考試資格，又指監考員會檢查考生是否已填妥及簽署健康申報表，並為其量度體溫，大部分試場入口會設置體溫監察站，小部分試場則會以手提式探熱器為考生探熱。

另外，考生於考試當日如正接受強制檢疫或在等候檢測結果，不應前往應試，亦必須於考試前致電考評局備案，並在考試日過後提出書面申請。

考評局今年9月時已公布，明年核心科考試將沿用「原校及地區試場」安排，但不適用於選修科，另繼續透過手機短訊（SMS）發放考試成績，提醒考生慎選應試地區及電話號碼等。

2022年DSE考試時間表。（2022考生手冊截圖）

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責任編輯：黃悅晴

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