【聖誕2021】全港首間極光體驗館Aurora Lab登陸淺水灣 　玻璃小屋欣賞仿極光兼嚐聖誕大餐

▲ 淺水灣灘畔商場the pulse，其空中花園有超隱私北極三角小屋，充滿氣氛。(相片來源︰the pulse)

偽出遊盛行，今個聖誕，不用遠赴極地就能賞「極光」。因為全港首間極光體驗館Aurora Lab，現以超唯美姿態落戶淺水灣灘畔商場the pulse，恨飛的你不妨在此解解癮。

▲ 北極三角小屋旁還有馴鹿燈飾，倍有過節氣氛。(相片來源︰the pulse)

選址近5000呎的空中花園，Aurora Lab讓大家在專屬的超隱私北極玻璃小屋裏，捕捉必追仿真極光、浪漫仿雪及180度全視角海景4大聖誕浪漫秘景相位，同時尊享糅合互動裝置、多元故事線及心理測驗的破格式Fine Dining用餐體驗。

▲ 水灣the pulse的空中花園，可縱覽180度日落海景。(相片來源︰the pulse)

空中花園有10間充滿聖誕氣氛的北極小屋組，為一眾「追光者」精心打造Arctic Dinner及Aurora Dinner兩節Fine Dining 用餐體驗，大家可以在獨立的小屋中，欣賞一系列極光圈聖誕限定景色︰包括浪漫飄雪及仿真北極光，宛如在現實中突然出現，讓訪客一邊品嚐美食一邊觀賞美景。

▲ Aurora Lab 沉浸式故事用餐體驗，食客在小狐狸引領下尋找靈魂光芒。(相片來源︰the pulse)

the pulse的空中花園景觀一望無際，堪稱全港最佳觀看海景日落全貌之地，伴隨海風及海浪帶來天然視聽享受，令人心曠神怡。選擇「Arctic Dinner」的愛侶，可於magic hour飽覽日落天色變化，而於入夜後「Aurora Dinner」進場的客人，則可在零死角海景襯托下細數繁星。

▲ 在極光體驗館Aurora Lab中，可體驗精緻的Fine Dining，用餐體驗分為3道菜的 「Arctic Dinner」 和4道菜的「Aurora Dinner」兩個時段。(相片來源︰the pulse)

the pulse's Aurora Lab

開放日期：即日至2022年1月2日（星期日）

用餐體驗開放時間及價錢：

Arctic Dinner – 3道菜

5pm至7pm日落海景、仿真飄雪、仿真極光） $988 + 10%/位

Aurora Dinner – 4道菜

730pm至10pm（仿真極光、仿真飄雪） $1288 + 10%/位

註︰12 月 24 日至26 日、 31日及2022年1月1日：Arctic Dinner $1,688 +10%/位；Aurora Dinner $1,988 + 10%/位（12 月初接受預訂）

地點：淺水灣海灘道 28 號 the pulse 商場東翼R層

網上預約在此

記者︰馮柏偉