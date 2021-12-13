【拋妻棄子】七旬翁拋癌妻棄子40年　中風後索贍養費兒拒供養

▲ 台灣一名七旬翁拋妻棄子40年，中風後卻向兒子提告，索取贍養費。

家事鬧上法庭令人無奈，台南一名78歲洪姓老翁，年輕時拋下癌妻及2子，另覓新歡共組家庭，再誕下3子女。老翁在4年前中風，向大房兒子提出訴訟，索取贍養費。案件日前審理，兒子表明拒供養父親，指對方從未盡養育之責。法官裁定他不必付贍養費。

老翁向兒子索取贍養費

據台媒報導，老翁在庭上指出，自己有兩段婚姻，與大老婆生了2個兒子，及後再娶誕下3名子女。大兒子早前自殺身亡，老四為智障人士無法供養父母，故向其餘3名子女要求每月3千元台幣（約840港元）的贍養費。他與二房所生的2名子女願意付錢，大房兒子則不從，老翁便提出訴訟，索取贍養費。

大房兒子現年44歲，在庭上怒斥父親從未盡養育之責。他憶述小時候父親只顧工作甚少回家，賺來的錢都拿去賭，家中不時有人來討債，母親無辜被追打。後來父親為躲避債務，索性不回家。

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妻子多次受家暴

由於母親難以獨力照顧兩兄弟，哥哥被送到嫲嫲家暫住，他則被送到外公家。母親及後得知父親在台北工作，帶兩兄弟找父親團聚。母子三人到埗之後卻發現，父親已另覓新歡，母親更遭受暴打，年紀尚小的兩兄弟只能抱着媽媽痛哭。

兒子續指，媽媽後來患血癌，他們搬到嫲嫲家居住。父親曾回來家中向嫲嫲要錢，見到媽媽的病容亦不聞不問，只當她是「出氣袋」，對她拳打腳踢後離開，再也沒有回來過。由於嫲嫲家經濟狀況不佳，兩兄弟被送到孤兒院。他指父親不理他們一家人的死活，母親死後他也從未上香，任由兩兄弟處理後事。

兒子表明不供養父親

自此兩兄弟在孤兒院相依為命，他指哥哥是他唯一的親人，不願意供養從未照顧他的父親：

從小到大，父親完全不顧我的死活。我沒有向父親要求什麼，為何他要來侵犯我的生活？

老翁指自己4年前中風之後無法從事木工工作，現時住老人院，每月支出達2萬2千元台幣（約6200港元），怕無法負擔費用，才向兒子索取贍養費。法官認為洪翁現時每月約有1萬8千多元台幣（約5千港元），名下還有價值35萬元台幣（約9萬8千港元）的股票，不一定不能維持生活；加上洪翁無法證明自己撫養過兒子，裁定兒子不必付贍養費。

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責任編輯︰王明芳