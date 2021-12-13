  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (週一) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拋妻棄子】七旬翁拋癌妻棄子40年　中風後索贍養費兒拒供養

親子 16:27 2021/12/13

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

台灣一名七旬翁拋妻棄子40年，中風後卻向兒子提告，索取贍養費。

家事鬧上法庭令人無奈，台南一名78歲洪姓老翁，年輕時拋下癌妻及2子，另覓新歡共組家庭，再誕下3子女。老翁在4年前中風，向大房兒子提出訴訟，索取贍養費。案件日前審理，兒子表明拒供養父親，指對方從未盡養育之責。法官裁定他不必付贍養費。

老翁向兒子索取贍養費

據台媒報導，老翁在庭上指出，自己有兩段婚姻，與大老婆生了2個兒子，及後再娶誕下3名子女。大兒子早前自殺身亡，老四為智障人士無法供養父母，故向其餘3名子女要求每月3千元台幣（約840港元）的贍養費。他與二房所生的2名子女願意付錢，大房兒子則不從，老翁便提出訴訟，索取贍養費。

大房兒子現年44歲，在庭上怒斥父親從未盡養育之責。他憶述小時候父親只顧工作甚少回家，賺來的錢都拿去賭，家中不時有人來討債，母親無辜被追打。後來父親為躲避債務，索性不回家。

最新影片：

妻子多次受家暴

由於母親難以獨力照顧兩兄弟，哥哥被送到嫲嫲家暫住，他則被送到外公家。母親及後得知父親在台北工作，帶兩兄弟找父親團聚。母子三人到埗之後卻發現，父親已另覓新歡，母親更遭受暴打，年紀尚小的兩兄弟只能抱着媽媽痛哭。

兒子續指，媽媽後來患血癌，他們搬到嫲嫲家居住。父親曾回來家中向嫲嫲要錢，見到媽媽的病容亦不聞不問，只當她是「出氣袋」，對她拳打腳踢後離開，再也沒有回來過。由於嫲嫲家經濟狀況不佳，兩兄弟被送到孤兒院。他指父親不理他們一家人的死活，母親死後他也從未上香，任由兩兄弟處理後事。

兒子表明不供養父親

自此兩兄弟在孤兒院相依為命，他指哥哥是他唯一的親人，不願意供養從未照顧他的父親：

從小到大，父親完全不顧我的死活。我沒有向父親要求什麼，為何他要來侵犯我的生活？

老翁指自己4年前中風之後無法從事木工工作，現時住老人院，每月支出達2萬2千元台幣（約6200港元），怕無法負擔費用，才向兒子索取贍養費。法官認為洪翁現時每月約有1萬8千多元台幣（約5千港元），名下還有價值35萬元台幣（約9萬8千港元）的股票，不一定不能維持生活；加上洪翁無法證明自己撫養過兒子，裁定兒子不必付贍養費。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
14:23 2021/08/29
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭
15:38 2021/05/12
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭
【賤男老公】韓團29歲男星拋妻棄子拒付贍養費　40歲前妻賣名牌包裝口罩還債養家
16:58 2021/01/19
【賤男老公】韓團29歲男星拋妻棄子拒付贍養費　40歲前妻賣名牌包裝口罩還債養家

你可能感興趣

【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
14:23 2021/08/29
【拋妻棄子】誕尖頭畸形B遭夫拋棄　狠父拒認親生骨肉：快把怪物殺掉
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭
15:38 2021/05/12
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭
【賤男老公】韓團29歲男星拋妻棄子拒付贍養費　40歲前妻賣名牌包裝口罩還債養家
16:58 2021/01/19
【賤男老公】韓團29歲男星拋妻棄子拒付贍養費　40歲前妻賣名牌包裝口罩還債養家
家庭關係 結婚 血癌 中風 台南

最高瀏覽

【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
14:00 2021/12/12
【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？
18:00 2021/12/12
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費