  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (週一) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕2021】朗豪坊KK’Meal聖誕玩具展　懷舊美式快餐店重拾童年回憶

休閒消費 12:29 2021/12/13

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

1.2米高吉祥物漢堡君極為可愛，可免費合照打卡。（相片提供：kkplus）

美式快餐可說是陪伴不少人成長，今個聖誕，潮流平台kkplus夥拍香港本地玩具品牌HappiClass及快餐玩具收藏單位Ahoy，變身成為70年代於香港 美式快餐「KK’Meal奇奇妙快餐店」聖誕主題展覽。除了有打卡位，更有大量玩具精品，兼有罕有珍藏快餐玩具可觀賞，亦有真的快餐可吃，不妨去參觀打卡。

「KK’Meal 奇奇妙快餐店 — Happy Toy Meal Exhibition」場內，以美式小Diner風格為藍本的奇奇妙快餐店設多個打卡位，以復古裝潢重現70年代香港美式快餐店，更有1.2米高吉祥物漢堡君迎接，恍如置身美國快餐店一樣，絕對IG-able。

HappiClass多款限定版漢堡君精品亮相「奇奇妙快餐店」，包括搪膠塑像、造型毛絨地毯等，亦有Perks聯乘襟章、Make T-Shirt together T-Shirt ，收藏家Aho更罕有將私人珍藏快餐玩具公諸同好，像懷舊套餐變型玩具及Mcdonald ‘s懷舊金屬戒指，可重拾童年回憶。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

kkplus更推出期間限定「HappiClass」復古快餐，由餐盤到盒子都加入玩具元素，完美融合潮流和快餐文化體驗。套餐包括一個主題漢堡、脆脆薯條及汽水，Happi Burger餐（Impossible Meat）售$140及KK’Meal Burger餐（Vegan）售$130。

KK’Meal 奇奇妙快餐店 — Happy Toy Meal Exhibition

地點：旺角上海街638號朗豪坊商場12樓Zone A Ko!ab

日期：即日起至2022年1月8日

記者：張頌婷

相關文章

【聖誕2021】MOSTown海賊王聖誕裝置　7米高烈陽號限定精品登場
12:05 2021/11/25
【聖誕2021】MOSTown海賊王聖誕裝置　7米高烈陽號限定精品登場
【聖誕2021】D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊　忍者主題打卡位及道場體驗
13:11 2021/12/03
【聖誕2021】D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊　忍者主題打卡位及道場體驗
【周末好去處】鹹蛋超人55周年MIKIKI商場變身動漫樂園　必玩Ultraman超人360全景攝影
11:54 2021/12/08
【周末好去處】鹹蛋超人55周年MIKIKI商場變身動漫樂園　必玩Ultraman超人360全景攝影

你可能感興趣

【聖誕2021】MOSTown海賊王聖誕裝置　7米高烈陽號限定精品登場
12:05 2021/11/25
【聖誕2021】MOSTown海賊王聖誕裝置　7米高烈陽號限定精品登場
【聖誕2021】D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊　忍者主題打卡位及道場體驗
13:11 2021/12/03
【聖誕2021】D2 Place聖誕化身日式荔忍山莊　忍者主題打卡位及道場體驗
【周末好去處】鹹蛋超人55周年MIKIKI商場變身動漫樂園　必玩Ultraman超人360全景攝影
11:54 2021/12/08
【周末好去處】鹹蛋超人55周年MIKIKI商場變身動漫樂園　必玩Ultraman超人360全景攝影
商場活動 玩具 文娛藝術 朗豪坊 展覽 聖誕節 快餐店 漢堡

最高瀏覽

【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
14:00 2021/12/12
【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？
18:00 2021/12/12
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費