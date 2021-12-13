【聖誕2021】朗豪坊KK’Meal聖誕玩具展　懷舊美式快餐店重拾童年回憶

▲ 1.2米高吉祥物漢堡君極為可愛，可免費合照打卡。（相片提供：kkplus）

美式快餐可說是陪伴不少人成長，今個聖誕，潮流平台kkplus夥拍香港本地玩具品牌HappiClass及快餐玩具收藏單位Ahoy，變身成為70年代於香港 美式快餐「KK’Meal奇奇妙快餐店」聖誕主題展覽。除了有打卡位，更有大量玩具精品，兼有罕有珍藏快餐玩具可觀賞，亦有真的快餐可吃，不妨去參觀打卡。

「KK’Meal 奇奇妙快餐店 — Happy Toy Meal Exhibition」場內，以美式小Diner風格為藍本的奇奇妙快餐店設多個打卡位，以復古裝潢重現70年代香港美式快餐店，更有1.2米高吉祥物漢堡君迎接，恍如置身美國快餐店一樣，絕對IG-able。

HappiClass多款限定版漢堡君精品亮相「奇奇妙快餐店」，包括搪膠塑像、造型毛絨地毯等，亦有Perks聯乘襟章、Make T-Shirt together T-Shirt ，收藏家Aho更罕有將私人珍藏快餐玩具公諸同好，像懷舊套餐變型玩具及Mcdonald ‘s懷舊金屬戒指，可重拾童年回憶。

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kkplus更推出期間限定「HappiClass」復古快餐，由餐盤到盒子都加入玩具元素，完美融合潮流和快餐文化體驗。套餐包括一個主題漢堡、脆脆薯條及汽水，Happi Burger餐（Impossible Meat）售$140及KK’Meal Burger餐（Vegan）售$130。

KK’Meal 奇奇妙快餐店 — Happy Toy Meal Exhibition

地點：旺角上海街638號朗豪坊商場12樓Zone A Ko!ab

日期：即日起至2022年1月8日

記者：張頌婷