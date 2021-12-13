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【搵鬼去電視城】徐文浩後樓梯聞哀怨女聲唱粵曲　Verena與小朋友靈體玩遊戲

娛樂 12:17 2021/12/13

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俆文浩及黃翠瑩於電視城內探靈。

逢周一晚播出的J2實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

而今晚（13日）負責出征的「探靈勇者」分別是俆文浩（Fred）及黃翠瑩（Verena），二人夥拍「靈異顧問」徐加晴於深宵時分直搗電視城一號樓梯，以及廣播大樓的升降機。

Fred今集的「膽量挑戰」，是以特別的步行樓梯方式嘗試召喚靈體。

負責走訪一號樓梯間的Fred，在該處先後發現多種異象，除了低層當眼處貼有「觀音菩薩符」，又在牆壁上發現離奇水漬印及刮痕。更驚人的是，Fred手持的靈探機到了某轉角位忽然大有反應，長期處於「爆錶」狀態；之後「靈界對講機」即傳出一把哀怨女聲，並獻唱著類似粵曲的曲目，令人毛骨悚然。

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負責到升降機探靈的Verena應製作組要求，拿著紙紮公仔與升降機內的小朋友靈體大玩「尋寶」遊戲，不知是巧合還是異象，Verena最終根據小朋友靈體給予的指示成功尋獲另一個紙紮公仔，過程相當驚險刺激。

Verena跟小朋友靈體大玩「尋寶」遊戲。

另外Verena分享了身邊朋友的真人真事恐怖傳說，主要內容是其友人乘坐升降機期間，竟在無人的升降機內聽到背後有人著她「唔該借借」，相當駭人。

在「小朋友靈體」指示下，Verena成功尋獲另一個紙紮公仔。

「靈異顧問」徐加晴今集除了指出後樓梯陰氣較重的位置外，更直指電視城廣播大樓其中三部升降機有「靈體附物」！

撰文 : TOPick柴犬出動

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