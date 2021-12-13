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【米線轉菜底】減肥食米線轉揀邊種菜底？營養師推薦減脂及高纖蔬菜

保健美顏 15:27 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一圖睇清蔬菜纖維量。

減肥想食得有營又健康，食米線轉「菜底」不失為一個好選擇。近日有連鎖米線店就推出「轉菜底」服務，讓食客免費將米線轉為菜底，當中可選生菜、芽菜或韭菜。到底減肥人士適合食哪一款菜底？註冊營養師潘卓琳（啊家）就分析3款蔬菜的營養價值，列出較健康之選！

啊家表示，3款蔬菜都屬於FODMAP較低的蔬菜，所以就算有IBS腸易激綜合症的患者都可以適量嘗試一下。不過都要留意自己狀況，適合哪一類蔬菜，以及身體可以承受的份量或FODMAP種類。

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韭菜：高纖維之選、降血液膽固醇

  • 有助預防便秘，刺激腸道蠕動，保持腸道健康
  • 幫助降低血液膽固醇，改善血脂
  • 深綠色蔬菜，營養豐富

注意： 韭菜是較難消化的蔬菜，消化能力較弱的朋友要注意！不要一次過吃太多。

芽菜：蛋白質最高、減脂好物

  • 每100克有4克蛋白質
  • 蛋白質量是三種蔬菜之中最高的
  • 低卡蔬菜，減脂好物！飽肚感滿滿
  • 營養也十分豐富

注意：芽菜因為低卡，所以不太適合需要高熱量飲食的朋友，例如營養不良/體重過輕的老友記。而且會佔胃部一定空間，飽肚感可以阻礙攝取更多熱量較高的食物，令達到熱量需求有一定的難度

生菜：纖維量很少

  • 每100克的西生菜只有少量纖維
  • 含水量高達96%
  • 清新選擇，而且飽肚！

注意：生菜營養價值不高。相對於芽菜跟韭菜，芽菜跟韭菜的營養價值會比較高。加上生菜纖維量不多，如果要靠生菜達到每天建議攝取量25克膳食纖維，的確是會有點難。

故此，上述3種菜底中，啊家會比較推薦芽菜跟韭菜。

45款蔬菜纖維量比拼

本港食安中心亦曾列出45款蔬菜的纖維量，大家不妨參考！

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文章內容獲「註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga」授權轉載。

註冊營養師潘卓琳（啊家）FacebookInstagram

責任編輯：楊宛茜

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