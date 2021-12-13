【至死不渝】26歲空姐為救未婚夫衝入火海　全身8成燒傷歷32次手術：從不後悔

▲ 新加坡「空姐歌手」胡秀惠為了拯救身陷火場的未婚夫，全身8成燒傷。

新加坡「空姐歌手」胡秀惠今年2月為了拯救身陷火場的未婚夫，全身遭受8成燒傷，雖然成功脫離鬼門關，卻因嚴重燒傷而需住院4個月，期間經歷32場手術，身心極受煎熬。然而她卻從不後悔撲火救情人的舉動，更表示如果時光倒流，她仍會再救一次未婚夫。

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綜合新加坡媒體報道，當時26歲的胡秀惠在今年初為救29歲的未婚夫龍俊偉衝入火場，導致全身8成皮膚燒傷，性命垂危，除了要在深切治療部留醫，更一度傳出要打強心針搶救。

沉寂多時，胡秀惠最近被發現重新在社交媒體上活躍起來，不時會在Instagram發布限時動態，並解答網友對於她的心路歷程，以及治療過程的一些提問。

胡秀惠憶述自己艱辛的治療過程，提到意外發生後，她的呼吸道一度受損，要插喉幫助呼吸，她記得自己有連續6天無法說話和飲食：「粗粗的管子全天24小時插在喉嚨裡，讓我感覺窒息。」但她就承諾，自己無論也會撐下去：

這是我人生中最艱難的一段時間，我告訴自己，無論未來的治療過程多麼痛苦，我都要忍受所有的痛苦，因為最艱難的時刻已經過去了。

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她又透露，在留醫4個月間經歷了32場植皮及清創手術，更一度感染可致命的肺炎。另外，她的手部亦因傷勢嚴重，影響活動功能而需做手術。目前仍然留院的她，未來仍需再做手術，康復路漫長。有網友問到，胡秀惠會否後悔拯救未婚夫，她卻表示：

如果時光倒流，我仍會這麼做。我從不後悔嘗試去救他。我只是對我的家人經歷的痛苦感到抱歉。

胡秀惠表示，媽媽就是她的所有動力。她憶述在ICU時因為太痛，真的想過「死了算了」，但當她見到媽媽站在病房前一直哭一直哭，令她感到好心痛：

我告訴我自己我一定要堅強，不能再讓媽媽傷心了。每次開刀出來我都忍著不哭，因為不想讓媽媽心疼。但有幾次真的痛到爆哭，媽媽也在一旁跟著哭。她真的太不容易了。

胡秀惠又分享了過往和媽媽的一張合照，表示痊癒後最想做的第一件事，就是帶媽媽去她想去的任何地方。

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原本應該在今年4月21日與未婚夫度過3周年戀愛紀念的胡秀惠，也有在IG上載限時動態悼念戀人。而如果再有機會重來一遍，她表示會阻止未婚夫：

坦白說，我從不認為自己是個英雄……當然，如果時光可以倒流，我會阻止我的未婚夫這樣做。但若是說我曾後悔嘗試救他嗎？答案是不。因為這就是我，這就是我願意為愛所做的。

今年2月13日農曆年初二凌晨5時多，29歲男司機龍俊偉駕駛一輛白色寶馬（BMW）私家車懷疑超速行駛，失控撞上丹戎巴葛路37號一間咖啡店。車輛隨即起火，導致車上4人連同龍俊偉當場命喪火海。

而為救龍俊偉導致嚴重受傷的胡秀惠，出生於馬來西亞，16歲時為幫補家計開始邊讀書邊歌台唱歌。在新加坡理工學院藥劑科畢業後，她曾做過財務規劃員，及後轉行做空姐，有「空姐歌手」的稱號。

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責任編輯：羅嘉欣