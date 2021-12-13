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【聖誕2021】香港航空 x Pier 1929外賣航空聖誕下午茶　送香港航空明信片＋護理套裝

休閒消費 13:22 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

香港航空 x Pier 1929推出聖誕派對禮籃。（圖片由Pier 1929提供）

早前灣仔碼頭的Pier 1929聯乘香港航空，推出航空主題Fly-teacation下午茶後大受歡迎，現在除了可以在Pier 1929堂食享用下午茶外，還可以優先預訂外賣版下午茶「香港航空x Pier 1929聖誕派對禮籃」，大家可以與家人朋友分享，歡度聖誕。

下午茶外賣套餐。（圖片由Pier 1929提供）

下午茶外賣套餐可供3至4位享用，甜點方面有原個聖誕雜錦紅莓慕斯蛋糕、開心果聖誕樹蛋糕、威士忌酒心朱古力撻、冧酒忌廉核桃批及英式提子鬆餅配果。

鹹點方面，則有菠蘿莎莎煙火雞撻、水蜜桃龍 蝦沙律法式奶油多士、黑松露蘑菇多士、迷你酥皮菠菜批、蟹肉沙律墨西哥薄餅、照燒汁鹹牛脷洋葱酥皮撻。

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下午茶外賣套餐除了有多款美食外，還包括可以盛載鹹甜點的飛機專用餐箱，享用完畢後大家可以將飛機專用餐箱用作儲物。另外，購買下午茶外賣套餐可免費獲贈香港航空明信片（一套10張），及商務艙專用旅行護理套裝一個。

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另外，餐廳指購買「香港航空x Pier 1929聖誕派對禮籃」大家可以玩遊戲參加抽獎，得獎者會獲得香港航空的航空餐車一架。

香港航空 x Pier 1929聖誕派對禮籃

價錢：HKD$1929（可供3至4位享用）

預購日期︰即日起至2021年12月27日

供應日期：2021年12月21日至2022年1月2日

訂購請按此

記者：蕭雅文

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