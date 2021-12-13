【閨密變繼母】單親爸與閨密差33歲譜父女戀　20歲女兒牽紅線︰好友成為我媽媽

▲ 印尼一名女網民分享，其單親爸爸與她的好朋友結婚，譜出父女戀。

當自己最好的朋友嫁給爸爸，未必人人能接受。印尼一名女網民於社交平台分享，其單親爸爸與她的好朋友結婚，雖然二人相差33歲，但無阻他們譜出父女戀。她不但大方祝福，毫不介意閨密變繼母，更認為對方成為她的媽媽後，彼此的友誼就能維持下去。

53歲爸爸與20歲好友結婚

綜合印尼傳媒報道，20歲的女生Fitriani Yuda近日於影音平台TikTok透露，她的同齡好友Anisa Tse嫁給了她的53歲爸爸。Fitriani指Anisa是她的高中同學，為人文靜、有禮貌又善良，她們自高中起感情非常好，而爸爸與Anisa已於8月28日結婚，成為合法夫妻。她開心寫道︰

我的好友成為我的媽媽，我們的友誼就能持續一輩子！

她的分享引來網民熱議，有網民質疑事件的真實性，稱她講的故事就像劇集一樣，亦有網民好奇她的同學怎會嫁給她的父親。Fitriani向當地傳媒證實消息，表示「我不指望人們相信，但這是現實，當人們發表奇怪的評論時，我不會生氣。」為了證明父親與Anisa的婚姻是真實的，她提供了二人的婚禮照片及婚書。

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姊妹為爸爸找伴侶延續幸福

Fitriani的爸爸早年喪妻後成為鰥夫，女兒們希望爸爸可以再婚，因為待她們長大結婚後會搬離，擔心沒有人照顧爸爸。姊妹們決定給爸爸找個伴侶，但過了兩三個月後，仍未找到合適的對象。Fitriani跟Anisa提及，Anisa竟然說把爸爸的電話號碼給她。

自此Anisa與Fitriani的爸爸聯繫起來，後來二人見面後互有好感，Fitriani的爸爸也跟Anisa的父母見面了，對方不反對女兒跟他來往，甚至為他們結婚送上祝福。Fitriani承認以前從未想過好友會成為她的媽媽，即使她們是高中同學，但Fitriani之前未曾來過她家，現在卻成為她的繼母，彼此關係親上加親。

現在一家人一起生活，如果爸爸在場，Fitriani會以「媽媽」稱呼Anisa，但如果只有她們兩個女生獨處，就會好像以往般，繼續好朋友的相處方式。

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責任編輯：王明芳