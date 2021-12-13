【不時不食】11月至2月鱈魚白子當造期　鮨燐推5道菜白子盛宴

每年11月至翌年2月的秋冬時期為鱈魚白子的當造期。要提供「廚師發辦omakase」(おまかせ)的高級日式鮨店「鮨燐」,因應時節從日本搜羅當地時令新鮮食材，將於12月下旬從日本引入頂級鮮嫩鱈魚白子，並由立師傅親自設計出5道特色白子料理 ,為城中饕客帶來白子盛宴。

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冬日限定：鱈魚白子盛宴

鮨燐尖沙咀店於2021年12月20日至2022年1月31日的晚市時段(晚上6時至10時)特設「鱈魚白子盛宴」套餐(港幣$2088),當中有2道刺身、醋物、2道燒物、揚物、2貫壽司及碗物,其中包含5道特色白子料理,另設有前菜及甜品。

幽奄燒白子

幽奄燒，亦名柚庵燒，是一種由江戶時代流傳至今的傳統日式燒烤手法。以醬油、味醂及清酒作基礎,再加上適量的日本柚汁用以調味,將食材醃漬後再加以燒烤，整體味道香甜微酸。醬汁的基底會帶來一陣鹹香的後勁，不但能辟去魚腥的味道，更能為白子提鮮。經幽奄燒後的白子味道酸甜可口，綿密滑嫩的白子入口即化，酸橘的調味更能突顯白子的鮮味。

白子啫喱

鮮嫩的白子會被一層嚼彈的鰹魚高湯啫喱包著,上層配有新鮮頂級的馬糞海膽，再以冰草和花穗作點綴。啫喱中的白子有淡淡的清香，再品嚐鋪在頂層的馬糞海膽，可感受海膽的鮮甜、啫喱的彈牙、白子的清嫩。

香草牛油燒白子

立師傅為了帶給饕客與別不同的白子宴體驗，他以原本的燒白子加配牛油及香草炙燒，微焦的外層帶有一陣焦香，內裹的精華鮮糯如綿。再以伴菜輕輕提味,整道菜式油而不膩。

白子天婦羅

要細數各款以白子為題的菜式，天婦羅絕必佔一席位。要炮製外脆內嫩的白子天婦羅,立師傅首先會精心處理好白子，經高溫油炸後，白子也不會失去其獨有的細滑豐腴的質感。經油炸後的白子天婦羅呈金黃色,酥脆的麵衣裹藏著細膩而濃郁的白子。此外,亦搭配了日本和歌山富有柿天婦羅帶來解膩的感覺。外層鬆脆的天婦羅表皮更能突顯出新鮮白子獨有的綿滑口感,再蘸上日本岩塩或咖喱塩，整體味道濃郁又不失雅致。

白子玻璃紙鍋

立師傅特別以玻璃紙鍋承載湯品，晶瑩剔透的玻璃紙鍋包住各種材料和湯品，十分美觀。立師傅會先以鯛魚熬製高湯，配上經灼煮過的白子，再加入小蕪菁和海苔，使湯品的味道更為清甜鮮香，並散發著濃濃鱈魚的鮮味。

食客可在盛宴之中嚐盡各種鱈魚白子的做法。唯只接受團體預約，預約人數為最少8人，只限尖沙咀店。

解構白子

白子(シラコ)，日語的意思為「白色的孩子」，即雄性魚類的生殖腺。這個部位含有豐富的魚精和蛋白質，入口柔滑順口，且沒有太大的腥味。不同時節有不同的當造魚類白子，夏季當造的鰤魚白子，而鱈魚白子自11月起的冬季便是當造期。豐腴的鱈魚白子形如卷雲，經烹調的鱈魚白子會呈奶油狀般順滑，入口滑溜細膩。

白子有豐富的營養價值，含有蛋白質及各種維他命，可在寒冬補身，亦是女士養顏之選，因此白子在日本是十分受歡迎的冬日食材。

秋冬季不少餐廳都會推出白子料理，做法大概離不開醋漬、軍艦等等。因應季節時令,每年11月至翌年2月的秋冬時期為鱈魚白子的當造期。鱈魚白子具有多種烹調方法:包括灼煮、燒烤、天婦羅等等。每種烹調手法各有特色，讓各饕客從不同角度品嚐白子的真味。

責任編輯：羅嘉欣