【聖誕staycation】10大酒店住宿套票優惠合集　人均$495起嘆自助早餐+精選體驗禮遇

▲ TOPick為大家介紹10大酒店staycation，有齊不同主題房間！

聖誕節就到了！一家大小可以選擇到酒店Staycation過聖誕！TOPick綜合了10間酒店，當中包括不同主題客房，及聖誕體驗，讓大家過一個開心聖誕！

1. 美麗華酒店

美麗華酒店與芬蘭旅遊局、芬蘭航空及美麗華旅遊聯同推出極光住宿體驗，當中包括爐烤美饌露天極光體驗「型」，每晚HK$4,080起，套房的陽台特設充氣冰屋，還有室內北極光及廚師到會BBQ，指定日子入住，更有免費聖誕薑餅人裝飾工作坊、親親聖誕老人，以及Nessa Dance Studio的聖誕佳節舞動奇蹟表演。

大家可以寫下心意，寄出極光「型」聖誕明信片，於酒店大堂將明信片寄出至聖誕老人村，即有機會贏得分別由芬蘭航空及美麗華旅遊送出之雙人來回芬蘭機票與芬蘭 7天遊旅程。

美麗華酒店

價錢：每晚HK$4,080起

住宿日期：即日起至2022年1月31日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號

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2.挪亞方舟度假酒店

馬灣挪亞方舟度假酒店有多個全新「螢」格體驗由12月11日至2022年1月2日期間逢星期六、日及公眾假期，大玩智「螢」神射手遊戲、夜光遙控車大歷險，參與DIY工作坊「夢幻夜燈藝工房」，即場製作出與眾不同的座枱式夢幻夜燈、「創意霓虹燈手作坊」用冷光線親手製作獨一無二的霓虹燈飾，以及「聖誕啤啤熊製作室」揀選聖誕服飾，製作出聖誕啤啤熊。

大家還可以入住「宇宙漫遊記」，以太空作為主題房，一站式放電玩樂。主題房於特意加上星光夜燈投影器，將閃爍的各款星球及太空圖案投射到客房裡不同角落，營造漫遊宇宙的場景，晚間猶如在太空入睡；配合原有的星光佈置及裝飾，如星系帳篷、地氈、床鋪等，及牆上佈置均滿佈銀河軌跡，使日與夜都可讓住客盡情投入奧秘的星際。

另外還有全港首個大自然主題光影互動展館e-Planet夢想星球、空中奇遇索道、高卡車飛馳天地及家庭單車樂悠遊等大量親子活動。而「家庭樂繽紛主題客房住宿套票」包早餐、晚餐、啤啤熊之友製作室及童趣飛馳樂活動等。

挪亞方舟度假酒店

地址：馬灣珀欣路33號

價錢：每晚HK$1,948起

住宿日期：即日起至2022年2月6日

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3. 瑰麗酒店

香港瑰麗酒店推出「Staycation for Good」季度住宿體驗，宣揚可持續發展及幫助弱勢家庭如何在逆境中自強，為期三天的住宿體驗包括一連串互動有趣的課程，包括第一天參與聖誕曲奇製作班、第二天在聖誕派對中與其他小朋友共享美味的曲奇作品，以及手工工作坊，裝飾聖誕禮品袋。

另外酒店歡迎5歲或以上的小客人捐贈二手玩具予玩具樂園，附上手寫的聖誕賀卡，裝入以酒店升級回收床單再造而成的聖誕禮物袋中，再轉贈予來自基層家庭的小朋友及地區團體。

瑰麗酒店

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

價錢：三日兩晚，港幣5,300元起

住宿日期：2021年12月18日至20日

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4. 香港東隅酒店

香港東隅酒店推出全港首個藍精靈主題Staycation，酒店不同位置都有藍精靈家族的蹤影，藍精靈主題客房有主題抱枕及多個主角的玻璃窗貼紙，而城市或海景精選客房的兩邊落地大玻璃窗還會加上可愛又活潑的藍精靈裝飾。

每房更可獲一份價值超過HK$500的藍精靈主題禮品包，包括藍精靈主題單肩布袋、收納布袋及遊戲套裝。酒店還設有雙人藍精靈主題下午茶，大家可以選擇自己喜歡的住宿計劃。

香港東隅酒店

地址：鰂魚涌太古城道29號

價錢：城市客房＋主題下午茶＋早餐，每晚HK$1660起，城市客房＋自助晚餐＋早餐，每晚$2460起

住宿日期：即日起至2022年1月31日

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5. 愉景灣酒店

香港愉景灣酒店推出「Monchhichi MAKE-A-WISH」主題住宿計劃，大堂佈滿Monchhichi的蹤影，房間更有四款主題佈置，包括雪祭、花見、溫泉和初詣。主題房間內除放置了Monchhichi公仔及卡通造型暖手抱枕外，更於玻璃窗、鏡貼、沐浴簾等設有一系列主題佈置，另外每房亦可獲贈Monchhichi拖鞋兩雙及主題砌圖一份。

凡入住主題Staycation的客人更可參加Monchhichi工作坊，包括幸運星工作坊或Monchhichi造型薑餅 或曲奇餅工作坊。另外還設有Monchhichi主題下午茶，除了有一系列Monchhichi造型茶點，還隨即附送Monchhichi主題造型矽膠套連搓手液一支。

愉景灣酒店

地址：愉景灣海澄湖畔路88號

價錢：每晚$1,795起

住宿日期：即日起至2022年2月28日

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6. 麗思卡爾頓酒店

聖誕節日即將來臨，香港麗思卡爾頓酒店準備一系列的聖誕主題餐飲住宿體驗，凡於12月20至30日選購聖誕天際住宿優惠，酒店會準備房間聖誕佈置，及送上聖誕主題蛋糕一個、香檳一枝及翌日雙人早餐。

另外還設有麗思兒童住宿體驗，房間會有兒童露營帳篷及贈送公仔背囊，給小朋友一個歷奇體驗，十二月及一月入住的客人每房可獲贈一个星空投影燈，大家可以在房內觀望星光，另外再有兩位成人一位小童翌日自助早餐。

麗思卡爾頓酒店

地址：西九龍 Austin Rd W，1號環球貿易廣場（ICC）

價錢：聖誕天際住宿每晚$3,599元起，麗思兒童住宿每晚$3,750元起

住宿日期：聖誕天際住宿12月20至30日，麗思兒童住宿即日起可供入住

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7. 黃金海岸酒店

今年聖誕黃金海岸酒店與Pokémon合作，以聖誕烘焙為主題，設有Pokémon主題客房及多個打卡景點。酒店推出「Pokémon聖誕烘焙派對住宿計劃」，中包括兩位成人及一位小童的早餐外，同時亦可獲贈皮卡丘薑餅人造型咕𠱸。

當中設有多款Pokémon主題活動，包括「蛋糕造形蠟燭設計坊」，Pokémon充氣滑梯、彈床等戶外遊戲。另外每晚加HK$400起，可額外升級至Pokémon露台主題客房，房內會有不同Pokémon裝飾和精品擺設。

黃金海岸酒店

地址：掃管笏青山公路—青山灣段1號Castle Peak，黃金海岸Gold Coast 1號

價錢：每晚$1,480元起

住宿日期：即日起至2022年1月2日

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8. 香港四季酒店

今個聖誕節，香港四季酒店會變身成聖誕樂園，住宿禮遇包括節慶自助餐及精美禮品。聖誕住宿禮遇於12月24，31日及1月1日供應，聖誕住宿禮遇包括每日雙人早餐，如12月24或31日入住， 包含四季大禮堂的節慶自助晚餐，以及Dr Barbara Sturm精華體驗禮盒。

香港四季酒店

地址：中環金融街8號

價錢：每晚$5,280元起

住宿日期：12月24，31日及2022年1月1日

查詢或預訂：3196 8333

另外也可以預訂整個12月份的嚐味之旅，當中包括雙人早餐、三道菜雙人晚餐、迎賓香檳一瓶、水療護理八五折優惠、餅店購物九折優惠等等。

價錢：每晚$3,480元起

住宿日期：即日起至12月31日

查詢或預訂：3196 8333

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9. 奕居

聖誕節將近，奕居推出不同的節日餐飲體驗，又與名設計師合作以可持續發展為原則創作聖誕樹，並慈善抽獎形式競投聖誕樹，收益全數歸於香港唐氏綜合症協會，酒店亦會推出節日禮籃。

12月入住的客人如入住工藝之居連雙人早餐、自選Salisterra或The Continental的３道菜式晚餐、及港幣$500（Studio）或港幣 $1,000 （套房）酒店消費額禮品卡，另外可獲贈太古廣場雪山腳下的聖誕老人屋AR體驗的門票。

奕居

地址：金鐘金鐘道88號

價錢：每晚$3,700元起

住宿日期：即日起至12月31日

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10.朗廷酒店

朗廷酒店推出全港首個梵高星夜主題住宿，主題客房以梵高作主題，房內有星空投影機及繪畫圖，讓大家猶如置身星夜之下。入住主題住宿，會送主題禮品套裝，包括意大利玫瑰氣酒一支、星夜主題酒杯一對及野餐籃連野餐墊，讓大家留念。

酒店提供不同方案讓大家選舉，而另一個住宿計劃除了入住主題住宿及送主題禮品套裝，還可獲贈Starry Night星夜主題鑽石機械腕錶及於入住期間享用朗廷會禮遇，包括早餐、精選下午茶美點、黃昏雞尾酒和開胃小吃及全日供應美酒及精選飲品。

朗廷酒店

地址：北京道8號（酒店入口在九龍公園徑）

價錢：每晚$1,160元起

住宿日期：即日起至12月31日

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記者：蕭雅文