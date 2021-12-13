【鯁喉意外】杏花邨男子疑食公仔麵鯁喉搶救後不治　消息指死者有長期病患

▲ 杏花邨男子疑食公仔麵鯁喉 昏迷送院搶救後不治

杏花邨一名男子食公仔麵時懷疑鯁喉（詳情即看【下一頁】）。警方今晨（13日）6時26分接獲一名家傭報案，指在杏花邨15座一個單位，一名58歲男子在進食有餸公仔麵時懷疑鯁喉暈倒。警方接報到場，事主昏迷被送往東區醫院治理，其後搶救後證實不治。

消息指，事主進食麵時有餡料，死者本身有長期病患。事實上不論幼童或者成人，都會因鯁喉出現意外甚至因此窒息，消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救。片中指出當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

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不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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記者：余思嵐