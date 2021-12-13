【老父再婚】見證73歲爸爸再婚娶62歲律師　碧咸任伴郎攜妻兒低調出席婚禮

▲ 碧咸73歲的爸爸再婚娶62歲律師。

萬人迷碧咸的父母離婚19年，碧咸爸爸Ted獨身多年，近日傳來好消息，73歲Ted再婚娶62歲律師Hilary，碧咸沒有在社交媒體大肆公開此事，選擇低調出席婚禮，他更擔任伴郎，祝福爸爸與繼母。

▲ Ted與Hilary去年宣布訂婚。（Twitter圖片）

碧咸父母離婚19年

綜合英國媒體報道，46歲碧咸（David Beckham）的爸爸Ted Beckham於2002年與碧咸親母Sandra離婚。Ted與Sandra在1969年結婚，育有3名子女包括次子碧咸，兩人的婚姻維繫33年後分開。據悉Ted曾提及離婚跟碧咸成名有關，當時他們不習慣面對外界的炒作與壓力，感到辛苦。

Ted獨身多年，至去年3月宣布與任職律師Hilary Meredith訂婚。2人於2019年某慈善活動中認識，之後拍拖，去年3月26日向傳媒高興地宣布訂婚。

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見證爸爸再婚

2人於前日（11日）在倫敦一間教堂低調地舉行婚禮，據悉Ted與新娘Hilary有感2人年紀不小，並且是再婚，所以只想低調行禮，現場是小型私人結婚派對，出席者是直系及相熟親友。經常分享日常生活、家庭事的碧咸，亦沒有在社交平台上載任何爸爸的婚禮照片。

當天碧咸一身海軍藍西裝充當爸爸的伴郎，帶同妻Victoria及19歲的二仔Romeo、16歲的三仔Cruz及10歲的女兒Harper哈七出席婚禮，Romeo更帶女友Mia Regan齊齊現身，22歲的大仔Brooklyn因留在美國而沒有出席。

有在場人士表示碧咸擔任伴郎，有幫忙拿着婚戒、上台致賀詞等。從一張流出的婚禮照片所見，當時Hilary女兒也有出席，碧咸與爸爸、繼母和繼妹一起在聖誕樹前留影。

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感謝爸爸支持追夢

繼母Hilary來頭不少，她是律師及說客，經營律師行，亦是大學的法律及退伍軍人事務訪問教授。她在Twitter曾經轉載丈夫跟兒子及孫仔的合照，留言大讚相片，表示三代都愛上足球運動。

碧咸一家似乎跟繼母關係好好，擔任伴郎的他很支持爸爸的再婚決定，父子關係一直很好。在碧咸的成長路上，他受爸爸影響成為足球員，在IG不時分享父子照片，每年父親節都分享昔日合照，他每次都多謝爸爸，謝謝爸爸一直支持他去實現夢想，給他動力踏上足球員之路，朝著成功進發。

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責任編輯︰王明芳