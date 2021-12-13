【南京大屠殺】張勇邦指中小學生認知差異大 教育局提供片段教材應有更清晰指引
社會 13:16 2021/12/13
教育局上月曾向全港學校發通函，建議在今日「南京大屠殺死難者國家公祭日」安排活動，惟近日有小學德育課播放南京大屠殺涉及日軍殺戮平民的紀錄片，引起部分小一生恐慌嚎哭及家長投訴。
資助小學校長會名譽主席張勇邦今早接受港台節目訪問時提到，相關紀錄片部分畫面並不適宜向小學生播放，惟如剪輯片段，會欠連貫性，他個人認為在公祭日做教導工作毋需播片；又指認識的不少校長都表示不會採用相關教材片段，相信今次是個別事件。
他解釋，小一至中六的學生認知差異大，如果要教導學生認識日軍侵華歷史，要有足夠解說和鋪排，但今次當局的通知時間倉卒；教育局提供片段教材時，未有標明教材適合哪個年級的學生，認為當局應提供更清晰的指引，但學校亦有責任為教材把關。
張勇邦稱，考慮到校本情況，他的學校未有向學生播放相關片段，德育及國民教育主任有向學生講解日軍侵華的經過，同時教育學生如果國家疲弱就會被欺負，並加入禱告環節，祈求國與國和平共處。
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責任編輯：陳正怡