【南京大屠殺】張勇邦指中小學生認知差異大　教育局提供片段教材應有更清晰指引

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦指個人認為在公祭日做教導工作毋需播片。（經濟日報資料圖片）

教育局上月曾向全港學校發通函，建議在今日「南京大屠殺死難者國家公祭日」安排活動，惟近日有小學德育課播放南京大屠殺涉及日軍殺戮平民的紀錄片，引起部分小一生恐慌嚎哭及家長投訴。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今早接受港台節目訪問時提到，相關紀錄片部分畫面並不適宜向小學生播放，惟如剪輯片段，會欠連貫性，他個人認為在公祭日做教導工作毋需播片；又指認識的不少校長都表示不會採用相關教材片段，相信今次是個別事件。

他解釋，小一至中六的學生認知差異大，如果要教導學生認識日軍侵華歷史，要有足夠解說和鋪排，但今次當局的通知時間倉卒；教育局提供片段教材時，未有標明教材適合哪個年級的學生，認為當局應提供更清晰的指引，但學校亦有責任為教材把關。

張勇邦稱，考慮到校本情況，他的學校未有向學生播放相關片段，德育及國民教育主任有向學生講解日軍侵華的經過，同時教育學生如果國家疲弱就會被欺負，並加入禱告環節，祈求國與國和平共處。

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責任編輯：陳正怡