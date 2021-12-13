【專科服務】東華東院集中處理港島東聯網日間手術　排手術輪候時間縮短約半年

▲ 港島東醫院聯網重整眼科服務，圖為港島東醫院聯網眼科部門主管高嘉莉（右）， 東華東院眼科部門運作經理蕭淑儀（左）及 病人吳先生（中） 。（陳國峰攝 ）

港島東醫院聯網整合區內兩間醫院眼科服務，由7月起，東華東院開始集中處理日間手術，東區醫院則主要處理住院病人。聯網計劃在2024年第二季前，將東區醫院1.7萬名病人（合共4萬人次）轉移到東華東院，截至目前已經成功轉介4成病人，手術排期由35個月，大減半年至28個月。

東區1.7萬病人 轉到東華東院

聯網眼科部門主管高嘉莉稱，轉移個案主要是青光眼、玻璃體注射、白內障手術等穩定及容易處理的手術。除了輪候時間加快外，服務重整後，日間手術病人到訪醫院次數亦減半；以玻璃體眼內注射手術為例，病人覆診、檢查、術前評估及手術當日僅需到訪1、2次便可完成，過去則要4次。

80歲的吳伯是白內障患者，曾有3、4年都看不清周圍環境，落街買餸都遇到許多困難。家住小西灣的他本是東區醫院病人，前年9月在東區醫院輪候。原本需要等30多個月的他，重整服務後於11月4日在東華東院完成術前檢查、11月17日完成手術，「搭巴士無遠太多，覆診都方便」。

▲ 80歲的吳伯是白內障患者。（陳國峰攝）

東區醫院眼科專科門診過去平均每年有約2.9萬名病人（合約6.7萬人次），聯網目標在2024年第二季前轉移1.7萬名病人（合約4萬人次）到東華東院，其後東華東院及東區醫院眼科專科門診的診症數目比例將為大約8：2。

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記者：袁澍