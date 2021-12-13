【STEM大賽】SCC校際人工智能Edge級方程式比賽 聖保祿學校奪高級組冠軍

▲ 「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」高級組冠軍由聖保祿學校的「JetBus」奪得。

人工智能(AI)近年在不同範疇都有廣泛使用，學校在STEM教育亦有融入人工智能，智慧城巿聯盟主辦和STEM PLUS協辦的「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」亞洲首屆賽事已圓滿技結束，頒獎禮邀請到創新科技局局長薛永恒擔任主禮嘉賓，智慧城市聯盟會長楊文銳在致歡迎辭時表示，希望藉今次比賽有STEM的元素外，亦可以有AI的培養，而聯盟的成立，正是努力推進各行業以科技解決生活的所需。

「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」周五(10日)起一連三日於亞洲博覽館舉行，比賽分初級組的JETBOT及高級組的JETRACER，並在12月進行決賽。16隊初級組JETBOT及8隊高級組JETRACER進入決賽，競逐組別冠軍。最終由聖保祿學校的「JetBus」獲高級組冠軍，而保良局何蔭棠中學的「on call 8小時」獲初級組冠軍。

創新科技局局長薛永恒在頒獎禮上致辭，感謝智慧城市聯盟舉辦這次比賽，為學生提供一個難能可貴的學習機會，思考如何使用科技去改變慣常的生活模式，以提升生活質素。他希望這次比賽不僅可以加深同學對人工智能技術的認知，也鼓勵他們在創科路上繼續學習，保持對創科的熱誠和初心，積極參與各類創科活動，發揮創新思維，為香港的創科產業和未來發展出一分力。

智慧城市聯盟副會長馮卓能在致辭時稱，是次比賽形式在香港主要是在大學舉辦，今次的「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」，是首次在中學學界舉行，讓學生提早接觸軟硬件兼備的Edge級方程式比賽，過程中學生需要自行「製造」參賽戰車，並要為戰車融入

人工智能和編程，而比賽亦可讓學生採用開放資源，自行尋找答案，過濾資訊，培養自學能力。

「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」共有21間學校逾70支隊伍參加，在今日進入決賽的8隊高級組JETRACER，大會提供一條全新且更具挑戰性的賽道，賽道全長77米，每一隊伍只有一次挑戰機會，控制JETRACER沿賽道行走，不得偏離賽道，賽事志在考驗學生在編寫程式同時兼備人功智能的學習，讓JETRACER在最快時間完成賽道，期間學生不得觸碰車輛。

至於進入決賽的16隊初級組JETBOT，則是使用同一賽道，賽道上將設置障礙物以增加難度，而使用的障礙物在賽前已交予參賽學生，方便學生透過人工智能，讓JETBOT從中學習，在比賽中避過所有障礙物，最快完成賽道。

「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」高級組JETRACER獲得冠軍是聖保祿學校的「JetBus」，亞軍及季軍分別是東華三院伍若瑜夫人紀念中學的「Team JR」和保良局蔡繼有學校的「GoGo Kart」；而初級組JETBOT獲得冠軍是保良局何蔭棠中學的「on call 8小時」，亞軍及季軍分別是仁濟醫院靚次伯紀念中學「靚中一隊」和東華三院李潤田紀念中學的「㵘燚朤䲜」。

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責任編輯：王明芳