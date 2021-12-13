  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (週一) 15:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【STEM大賽】SCC校際人工智能Edge級方程式比賽 聖保祿學校奪高級組冠軍

中小學 13:31 2021/12/13

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」高級組冠軍由聖保祿學校的「JetBus」奪得。

人工智能(AI)近年在不同範疇都有廣泛使用，學校在STEM教育亦有融入人工智能，智慧城巿聯盟主辦和STEM PLUS協辦的「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」亞洲首屆賽事已圓滿技結束，頒獎禮邀請到創新科技局局長薛永恒擔任主禮嘉賓，智慧城市聯盟會長楊文銳在致歡迎辭時表示，希望藉今次比賽有STEM的元素外，亦可以有AI的培養，而聯盟的成立，正是努力推進各行業以科技解決生活的所需。

「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」周五(10日)起一連三日於亞洲博覽館舉行，比賽分初級組的JETBOT及高級組的JETRACER，並在12月進行決賽。16隊初級組JETBOT及8隊高級組JETRACER進入決賽，競逐組別冠軍。最終由聖保祿學校的「JetBus」獲高級組冠軍，而保良局何蔭棠中學的「on call 8小時」獲初級組冠軍。

創新科技局局長薛永恒在頒獎禮上致辭，感謝智慧城市聯盟舉辦這次比賽，為學生提供一個難能可貴的學習機會，思考如何使用科技去改變慣常的生活模式，以提升生活質素。他希望這次比賽不僅可以加深同學對人工智能技術的認知，也鼓勵他們在創科路上繼續學習，保持對創科的熱誠和初心，積極參與各類創科活動，發揮創新思維，為香港的創科產業和未來發展出一分力。

智慧城市聯盟副會長馮卓能在致辭時稱，是次比賽形式在香港主要是在大學舉辦，今次的「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」，是首次在中學學界舉行，讓學生提早接觸軟硬件兼備的Edge級方程式比賽，過程中學生需要自行「製造」參賽戰車，並要為戰車融入
人工智能和編程，而比賽亦可讓學生採用開放資源，自行尋找答案，過濾資訊，培養自學能力。

「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」共有21間學校逾70支隊伍參加，在今日進入決賽的8隊高級組JETRACER，大會提供一條全新且更具挑戰性的賽道，賽道全長77米，每一隊伍只有一次挑戰機會，控制JETRACER沿賽道行走，不得偏離賽道，賽事志在考驗學生在編寫程式同時兼備人功智能的學習，讓JETRACER在最快時間完成賽道，期間學生不得觸碰車輛。

至於進入決賽的16隊初級組JETBOT，則是使用同一賽道，賽道上將設置障礙物以增加難度，而使用的障礙物在賽前已交予參賽學生，方便學生透過人工智能，讓JETBOT從中學習，在比賽中避過所有障礙物，最快完成賽道。

「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」高級組JETRACER獲得冠軍是聖保祿學校的「JetBus」，亞軍及季軍分別是東華三院伍若瑜夫人紀念中學的「Team JR」和保良局蔡繼有學校的「GoGo Kart」；而初級組JETBOT獲得冠軍是保良局何蔭棠中學的「on call 8小時」，亞軍及季軍分別是仁濟醫院靚次伯紀念中學「靚中一隊」和東華三院李潤田紀念中學的「㵘燚朤䲜」。

最新影片推介：

責任編輯：王明芳

比賽 保良局 大學 STEM 東華三院李潤田紀念中學 保良局何蔭棠中學 仁濟醫院靚次伯紀念中學 人工智能 智慧城市 創新科技及應用

最高瀏覽

【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
14:00 2021/12/12
【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？
18:00 2021/12/12
【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費