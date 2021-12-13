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【殺官校】兩校合併增加同學選擇及發揮機會　楊潤雄冀學生裝備自己成社會棟樑

社會 13:28 2021/12/13

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九龍工業學校校長（左三）、教育局局長為楊潤雄（中）、龍翔官立中學教師（右三）（教育召局提供）

龍翔官立中學將於下年9月起與九龍工業學校合併，前者將停止開辦中一及中四班級，並會於2024／25學年停止營辦。教育局局長為楊潤雄指，當兩校明年開始合併後，將會發揮協同效應，把兩者的強項合一，能為同學提供更多選擇和發揮機會，也會令校務有更長遠的發展。

楊潤雄今日（13日）出席九龍工業學校舉行的南京大屠殺悼念活動指，今日在九龍工業學校舉行的悼念活動，也有龍翔官立中學的同學參與，對兩校的同學充滿信心，相信大家在同一信念下，必定可以團結同心。

他補充，當兩校明年開始合併後，將會發揮協同效應，猶如雙「龍」合璧，把兩者的強項合一，能為同學提供更多選擇和發揮機會，也會令校務有更長遠的發展，期望所有同學都能按自身的潛質與才能，好好裝備自己，成為未來國家和社會的棟樑。

今日是南京大屠殺84周年，楊潤雄強調，南京大屠殺是日本軍事侵略中國過程中最殘暴的事件之一，當年日軍侵佔了南京城，隨之而來的是持續6星期的屠城行動，令中華民族蒙受極大苦難，重申學校舉辦了悼念活動，師生除了回顧及銘記歷史之外，亦反思及祈求世人珍愛和平，並自我警醒，以歷史為鑑，對任何非理性、不道德的行為說不，避免悲劇重演。

他亦提醒師生，要從歷史的教訓中了解與肩負國民的身份與責任。在當年的戰爭中，無數先輩先烈發揮了勇於承擔、敢於犧牲的精神，保家衛國，有的在前線殺敵、有的在後勤支援，無懼無畏的付出。得到他們無私的奉獻，令中華民族的血脈得以延續，他們更讓大家明白，要團結一致，才有抗戰的勝利。

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責任編輯：陳麗娜

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