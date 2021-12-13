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【追討佣金】恆大樓盤發展商再涉拖欠佣金　被入稟追逾355萬

社會 13:34 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

屯門恆大‧珺瓏灣住宅項目早前推售，發展商再被入稟高院追討佣金，祥益地產代理日前入稟高院，指就出售共20個單位後，被拖欠逾355萬元佣金等款項，遂入稟向發展商追討。

原告祥益地產代理有限公司；答辯人福彩發展有限公司及恆大物業代理（香港）有限公司。

入稟狀指，2019年10月10日，原告就屯門恆大‧珺瓏灣項目獲委任為銷售代理，並成功於2020年10月至2021年5月期間，就項目作出不同宣傳活動，並獲告知促成每宗交易佣金為交易價3.2%至4.5%，酬金為1萬至2萬元。

原告指於期間促成20宗交易，被拖欠佣金等款項共逾355萬元，原告於上月（11月）透過律師去信要求答辯人支付有關佣金等款項不果，遂入稟向答辯人追討逾355萬元。

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記者：林育慧

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