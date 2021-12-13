【甲狀腺癌】《上流寄生族》朴素丹患甲狀腺癌　專家：及早發現可有90%存活率

▲ 《上流寄生族》朴素丹患甲狀腺癌

曾出演《上流寄生族》飾演假美術老師的朴素丹突然傳出患癌消息，朴素丹所屬經理人公司隨後亦證實事件，並指朴素丹已完成手術，目前將先暫停活動專心休養。

現年30歲的韓國女演員朴素丹因出演《上流寄生族》而爆紅，近日傳出患有甲狀腺乳突癌緊急進行手術。經理人公司Artist Company發出聲明，指朴素丹接受健康檢查後發現患甲狀腺乳突癌，根據醫療團隊的建議已經完成手術。原定朴素丹為新電影《特送》（暫定）進行宣傳活動，但因身體情況現時所有活動將會取消，經理人公司亦呼籲影迷體諒讓朴素丹先專心休養。

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及早發現可有90%存活率

乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma）是最常見的甲狀腺癌，佔甲狀腺癌的80%。

據醫管局轄下的香港癌症資料統計中心，2018年本港癌症新增個案中，以甲狀線癌的升幅最多，2018年錄1037宗，較2017年的884宗上升17.3%。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌接受TOPick訪問時指出，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

此外，他估計輻射亦是其中一個原因，舉例早年日本發生福島核電事故，當時或令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或即已進食有輻射殘餘物，其患甲狀腺癌的機會亦會較高。

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臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦曾表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可儘快求醫。

責任編輯：羅嘉欣