【青春本我】Yumi自爆曾遭校園欺凌　鍾柔美慶幸參加《聲夢》：慢慢變得開心

▲ 《青春本我》

由聲夢學員全員及《盛‧舞者》參賽者合演的TVB青春歌舞劇《青春本我》在昨晚（12月12日）播出第2集後，眾演員包括JW王灝兒、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、林君蓮（蓮姐）、林沚羿（Venus）、潘靜文（Sherman）、 文凱婷（Aeren）及蔡愷穎（Lolita）在總導演李敏率領下，於網上直播與觀眾互動。

昨晚《青春本我》劇情講述葉敏兒（Yumi飾）因為與馮樂詩（林沚羿飾）前度男友Eden（劉展霆飾）過從甚密，招惹對方妒忌，並同時因競選女學生長事宜而慘受校園欺凌。昨晚可算是Yumi Solo演出，被困課室的她全情投入高唱《傻人》。

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▲ 昨晚一眾演員跟網民進行直播互動。（TVB提供）

Yumi曾受校園欺凌

Yumi直播時坦言現實生活中亦曾遭受欺凌，並透露參與《聲夢》前性格較負面：「我的經歷不像劇裡那麼淒慘，只是聽過一些難聽的說話。我自己之前又比較負面，會因為好少事想太多，又會收收埋埋。」

她續稱幸好自從參加《聲夢傳奇》認識這班朋友：「我就慢慢變得開心。我年幼時都怕校園生活，可能之前有些人知我參與表演，會亂諗我，所以這個經歷都幫助到我投入（角色）。」

Yumi又感激蓮姐為她創作了《傻人》，但亦忍不住笑指歌曲難度很高：「起初收到首歌覺得好難，Range好闊，又好Dark。」蓮姐聞言即笑回：「我要作隻歌給我們最開心的少女，我都好迷惘，心想點寫好呢？」

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驚被Venus殺死

在劇中打翻醋罈子的Venus，則被其他同場「聲夢」學員一致大讚演技好，尤其Venus妒火中燒的眼神，更令Yumi為之害怕。

Yumi在直播期間「角色」上身，向著Venus搞笑謂：「你別用這種眼神望著我，我真的會好驚，會驚你殺了我。」

至於與Eden有感情及分手戲的Venus，笑指順利完成拍攝全因與對方「唔認識」：「這樣拍起上來可以冇戒心。」

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至於在第二集播出的女團歌曲《自我推介》，JW感嘆看畢後「青春返晒嚟」：「我覺得很青春很Cute，令到我都變得青春。」

李敏總導演問眾人於維港拍攝MV心情如何，女團成員即搞笑回應謂：「好緊張，好擔心浪費了個景。這隻歌我們排了兩、三日，但練習就是無止境。」