【聖誕2021】聖誕敷保濕面膜扮靚靚　日雜實測嚴選各價位最保濕面膜【附完整54款名單】

▲ 日雜實測嚴選各價位最保濕面膜。

不少女士會扮靚靚歡度聖誕節，要想化妝更貼服，敷面膜必不可缺。日本雜誌《LDK》近期比拼市面54款片狀面膜，還將面膜按價位分類，並比拼保濕力、成分、使用感，期望選出保濕力最強勁、甚至有美白、滋潤、減淡細紋功效的面膜。

《LDK》按價格及類型，將54款面膜分成4類：

250日元以下平價面膜

250日元或以上中價位面膜

400日元或以上貴價面膜及大容量盒裝面膜

評分標準：

保濕力（最重要）：

按廠商建議的使用時長將面膜放在手臂上，30分鐘後除下，測量皮膚水份。結果可分成「超級保濕」、「保濕」、「一般」、「不夠」。

成分：

由專家對所有成份進行分析，如含有經認證的高效美容成分則會加分。如含乙醇等刺激皮膚的成分則會扣分。

美白：維他命C、胎盤提取物和熊果苷。

毛孔護理：維他命C和維他命C衍生物

抗老：視黃醇和煙醯胺

美麗肌膚：神經酰胺、透明質酸、尿囊素、甘草酸

使用感：

使用的方便程度－－是否容易取出、展開、遮蓋眼睛、面膜尺寸、貼面、液體滴落、面膜材質、香味、使用後膚感等。

250日元以下平價面膜結果

平價面膜中，絕大部分都包含RISM這個牌子的面膜，當中部分款式沒那麼保濕、排名較後，另我的美麗日記的「雪珍珠」面膜也排名較後，保濕力稍為不足。而奪得平價面膜排名第1的是「Unlabel MOIST PHARMA植萃高保濕面膜」，該面膜不論保濕力、成分、使用感均取得5分滿分。而第2位則是「我的美麗日記復活草面膜」及「RISM AC牛油果補水面膜」。

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詳細第21位至第1位250日元以下面膜名單：

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250日元或以上中價位面膜結果

排名頭7位的中價位面膜，包括「肌美精緊緻彈力3D立體面膜」、「菊正宗牛奶精華面膜」、「Lululun Organic YUZU面膜」等。而奪得第1位的有兩款，分別為「明色Repair & Balance溫和面膜」及「KOUJI HIME Soft & Glow大米面膜」，兩者保濕力都達4.5分，成分及使用感都有4分。

詳細250日元或以上中價位面膜名單：

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400日元或以上貴價面膜結果

貴價面膜表現較為參差，有面膜保濕力達5分滿分，亦有面膜只有2.5分。貴價面膜中奪得頭3位的分別為「MINON Amino Moist面膜」、「The Retinotime Premium Wrinkle面膜」及「SHISEIDO REVITAL Retino Science 面膜」。

詳細400日元或以上貴價面膜名單：

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綜合評測結果，《LDK》最推薦以下4款保濕面膜：

Unlabel MOIST PHARMA 植萃高保濕面膜：全項目滿分，保持緊緻潤澤。

明色Repair & Balance溫和面膜：爲肌膚補充充足水分。

KOUJI HIME Soft & Glow大米面膜：華麗的光澤和光滑的觸感，實現顯年輕的效果。

MINON Amino Moist面膜：有效改善皮膚粗糙和暗沉，敷約10分鐘肌膚就變得潤澤，減淡皺紋。

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責任編輯：楊宛茜