【聖誕2021】寿司造灣仔開分店售三款限定壽司　應節推出聖誕派對盛合

▲ 寿司造聖誕御盛（4-6 人用）01

寿司造於2021年在沙田開設第一間分店後，本月進駐港島區，在灣仔開設第二分店。

灣仔店與沙田店一樣，由擁有20多年經驗的資深壽司師傅坐陣，而灣仔店更會限定推出三款鮮魚熟成壽司，三款鮮魚分別是藍鰭吞拿魚、島池魚、鰤魚，全部皆由日本豐洲市場直送，再在香港進行熟成處理。

▲ 柚子漁師三味卷。

灣仔店亦會提供三款人氣創意卷物，包括日本松葉蟹肉蟹膏卷、昆布北海卷、柚子漁師三味卷，加上聖誕派對盛合、時令新鮮刺身，過百款精緻和食及日本美酒。

灣仔店延續沙田店的風格，以「木」為主體，配合灰磚牆，簡約中見清新，整個色調給人自然和優雅的感覺，展現出日本建築的美學。顧客亦可透明玻璃欣賞師傅精湛的手藝。

▲ 日本松葉蟹肉蟹膏卷。

應節聖誕派對盛合

今個聖誕，寿司造推出應節的聖誕派對盛合，寿司造聖誕特盛（4至6人用）售980元，當中壽司包括有三文魚、油甘魚、帆立貝、蒲燒鰻魚、赤海蝦、魷魚、蟹膏甜蝦、吞拿魚蓉共40件；並有帆立貝、三文魚、劍魚腩、北寄貝、吞拿魚、油甘魚、赤海蝦、磯煮鮑魚，共8款的刺身特盛；再配上北海道帆立貝雜菜沙律及熊本戀實士多啤梨。

▲ 聖誕派對盛合。

想吃得豪華點，亦提供1,580元的寿司造聖誕御盛（4-6人用），嚴選多款頂級食材製作，包括共40件的壽司御盛：吞拿魚腩、島池魚、帆立貝、吞拿魚、三文魚腩、油甘魚、海膽、吞拿魚蓉；共8款的刺身御盛，包括帆立貝、三文魚腩、八爪魚、赤海蝦、油甘魚、吞拿魚腩、劍魚腩、三文魚籽。

另外有共16件卷物御盛，包括日本松葉蟹肉蟹膏卷、吞拿魚蓉龍蝦沙律卷。最後加上北海道帆立貝雜菜沙律及由京都直送的人氣甜品「Kyoto Veneto 京都宇治抹茶芝士蛋糕 」(1個 )。