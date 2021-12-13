【行行出狀元】流浮山曬蠔皇后祥嫂 新鮮金蠔滋陰養血及養肝解毒之效

▲ 流浮山曬蠔皇后祥嫂，新鮮金蠔滋陰養血及養肝解毒之效。

行行出狀元。不過，「行行」的深奧知識，未必可以從大學甚至研究院中得到；反而，可能是讀書不多者，經過幾十年實戰經驗汲取而來。

例如香港「曬蠔皇后」祥嫂，正是先有天份，後在流浮山日出日落曬足幾十年生蠔，才化身成香港獨一無二、絕無其他人功力可以比擬的專家中的專家！

正因為如此，我肥碌知道旅遊界老友Yvonne認識佢，立即懇求引領小弟到流浮山沙橋下灣村拜見皇后，就地一嘗佢親手生曬的新鮮金蠔。

踏入「皇宮」，嘩，處處鋪滿肥嘟嘟的生蠔、曬得七七八八的金蠔，以及，香氣撲鼻的蠔豉。

最新影片: 殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛 殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物

祥嫂的寶號叫「陳祥記」，位置靚絕，遠望就是旗下的N個養蠔排，產量噸計，非常嚇人。

祥嫂雖云皇后，但毫無架子，外表就似一位捱過幾十年風霜及粗活的刻苦婦女。

原來，佢自幼在廣東沙井養蠔，七十年代才落到香港開「陳祥記」，並於流浮山自設蠔場，天天提供最高質素的鮮蠔、金蠔及蠔豉。

「曾先生，蠔，好有益㗎。味道鮮美之外，更有滋陰養血、養肝解毒之效。廣東蠔不似西方蠔，不適合生食。最佳處理方法是先將蠔生曬，抽乾其水份後，讓精華濃縮，香味才得以達到最高發揮！」

講完，平易近人的祥嫂，命傭人煎出大碟金蠔及生滾一窩蠔豉花生粥俾我肥碌歎。

死咯，呢下人情，都唔知應該點還咯，真係心中有愧！

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD