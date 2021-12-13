【白晝如焚】鄧麗欣劉以豪首度合作拍電影　彼此零隔膜相逢恨晚

▲ 鄧麗欣與劉以豪主演的《白晝如焚》舉行開鏡拜神儀式。

由陳嘉上監製、李保樟導演，鄧麗欣（Stephy）及《比悲傷更悲傷的故事》劉以豪主演的懸疑片《白晝如焚》近日開拍，眾演員日前席開鏡拜神儀式，當中包括鄧麗欣、劉以豪、呂良偉及李靖筠（Gladys）等。

席上眾人分享拍攝點滴，鄧麗欣與首度合作的以豪在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。

二人今次的感情線甚有睇頭，彼此愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，更甚是展開一場複雜的人性對決。

▲ （左起）劉以豪、陳嘉上、鄧麗欣。

鄧麗欣指劉以豪是陽光男孩

Stephy透露認識以豪後，才發現對方跟自己印象有相當大的「反差萌」：「對以豪嘅形象大概係似《比悲傷更悲傷的故事》電影入面既佢，好靜同埋好憂鬱。原來真實嘅佢係一個陽光大男孩，仲要好佻皮！」

劉以豪則大爆與鄧麗欣零隔膜，有不言而喻默契︰「我們在開拍前不認識也未有機會接觸，不過在一起演戲的時候，不知為何感覺跟Stephy有很熟悉的感覺，好像已經認識了對方很久，所以很快就培養到默契。」Stephy也大表認同，指二人相逢恨晚。

提到埋位拍攝前的準備，二人都笑言沒有準備就是最好的準備。Stephy透露：「雖然角色相當複雜，不過我冇特別去設計角色，主要準備好自己嘅心情，放低既定印象，去融入呢個角色，相信佢哋擁有嘅嘢。」

至於以豪則表示：「每次到現場將自己歸零，用上最真實的狀態去跟Stephy見面，我相信現場的狀態是最好最真實的。」

談到對新片的感覺，Stephy以恐懼的輪迴形容電影質感，以豪則認為電影予人純粹而脆弱的感覺。

▲ （左起）劉以豪、鄧麗欣、李靖筠、呂良偉。

Gladys向呂良偉偷師

首度演懸疑題材的以豪坦言充滿新鮮感︰「除劇本很引人入勝，今次很多位對手都是我非常欣賞的演員，因此相當容易適應。而因為角色需要長期處於高壓狀態，戲內前輩呂良偉給予的壓力正好加強角色繃緊的情緒。希望透過這部電影表現不一樣的自己。」

同場的呂良偉與李靖筠今次於片中有上司下屬的關係，Gladys飾演衝勁十足的新晉警察，因此與飾演「老油條」的呂哥充滿矛盾，更有不少激烈火花。

Gladys更自爆剛開始拍攝時壓力比較大，更被呂哥渾身是戲的氣勢震懾，幸好與呂哥漸漸培養默契，更笑言今次拍攝非常幸福，可以「攞正牌」不停在呂哥身旁偷師。

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