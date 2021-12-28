「創新園」推動香港「創新製造」　結合創科元素吸引年青人

▲ 創新及科技局局長薛永恒先生（中）創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻女士（右二）、創新科技署署長潘婷婷女士（右）、香港科技園公司主席查毅超博士（左二）及香港科技園公司行政總裁黃克強先生（左）主持「創新園啟動禮和 MARS 中心開幕儀式」。

香港在上世紀 70 至 80 年代是輝煌的工業城市，即將邁向成立 20 周年的香港科技園公司（香港科技園）於11月26日正式啟動早前宣布重新定位為「創新園(INNOPARK)」、位於大埔、元朗及將軍澳及元朗的三個工業邨，推動「創新製造（Innofacturing）」，並宣佈位於大埔創新園的「醫療用品製造中心」（MARS）即將啟用，迎接「十四五」規劃帶來的龐大機遇。創新園結合科技與工業發展，創造嶄新機遇，並將人工智能及機械人、數據分析及物聯網等先進創科技術注入傳統行業，構建創科元素。此外，香港科技園亦積極支援新興行業發展，培育年輕人才加入創科生態，在提升大灣區科研產品的環球競爭力下，同時為本地年輕人帶來更廣闊的發展遠景。

▲ 香港具份量的工業家及企業代表出席啟動儀式，支持香港科技園公司重新定位三個工業邨，推動「創新製造」。

轉化新世代科研成果 實現香港創新製造



香港科技園主席查毅超博士於啟動禮上致歡迎辭時表示，已被重新定位的創新園，將緊扣本地創科生態圈發展，推動高智能及高增值的製造業，並將研發成果轉化，為香港帶來更多商機。香港科技園行政總裁黃克強先生則鼓勵年輕創業家，未來的工業將由創新科技推動，必須抓緊機遇。



創科產業新平台 提供全方位配套



創新園孕育新一代的創科領袖，並肩負著培育及提升年輕人才專業技能的責任。黃克強在傳媒答問環節時繼續勉勵年青人︰「現代的工業已是智慧生產，再不是傳統的藍領定義，創新園創新科技發展下，將為年青人帶來龐大的機遇及發展空間。」香港科技園再工業化高級總監姚慶良博士更分享自己於九十年代成功研發龍珠芯片的經驗，指出當年的成功靠著大公司的完善研發配套，由設計、生產、測試以至市場推廣均有專家可提供協助，才能夠較易取得成果。創新園今天便是一個年輕創科人才可依靠的新平台，不但為他們提供優質就業機會及發展空間，還結合科學園多年來建構完善的創科生態圈，讓擁有創意的年輕創業家，可在各個階段得到配套支持。他相信在創新園的多方位支援下，只需堅持努力，一定可從 R (research) 走到 I (innofacturing)。

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強先生表示，創新園有多項吸納及培育年輕創科人才的計劃，並為他們提供全方位的增值及支援服務。

▲ 香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士指，創新園是個具備完善研發配套的新平台，讓年輕創科人才可在各個環節得到配套支持。

年青人才抓緊機遇 投身創新製造



啟動禮當日邀請到幾位年青工業家，談論未來如何為創新園注入新動力。即將進駐將軍澳創新園內先進製品業中心(AMC)的本港生產商 Nanoshields Technology Ltd，生產的納米纖維技術家庭用品備受歡迎，其開發部總監王樂熙先生亦是年輕科研人才的表表者。他在分享自身經驗時便指，透過加入創新園可與不同的科研機構或大學合作，也有機會接觸不少新科技，有助科研發展，亦令他感到只要付出努力，必然會有所成果。他更笑言，在街上或商舖看到販賣自己的產品，可以自豪地說︰這不就是我的創新製造！



另邊廂，即將進駐 「醫療用品製造中心」（MARS） 的科能三維技術(醫療)有限公司，副技術總監孫浩然博士則表示，香港擁有領先的醫療技術，而隨著21世紀生物科技發展趨勢愈見明顯，MARS 以至創新園提供的支持，將可為有意從事醫療科研的年青創業家帶來不錯機遇。日清食品研究及開發部高級經理陳美怡小姐更指，在她的團隊不乏年齡25歲左右的年青人，證明即使是傳統的食品製造工業，也可以借助創科發展，設計及製作香港獨有口味，工作也變得十分有趣。

▲ 啟動儀式上，幾位業界領袖和新世代工業菁英，共同就創新園如何帶動香港的創科機遇及新經濟發展進行分享及交流，並異口同聲表示創新園將為年輕創業家帶來不錯的發展機遇。

新工業側重「腦力」 年青人發展機遇



創新園內設 5 座專用工業大廈，包括︰精密製作中心 (PMC)、數據技術中心 (DT Hub)、醫療用品製造中心 (MARS)、先進製品業中心 (AMC) 及微電子中心 (MEC)，均是高樓底及高負載建築，並提供高量工業用電、24小時冷熱水及無塵車間等等配套設施，以滿足工業家要求，有助節省金錢及時間為不同業界提供全方位支援。惟姚慶良博士不諱言，這些均不是創新園的最重要因素。創新園探求新工業的出現，新工業不依靠勞力而更側重「腦力」，也將更符合年青人的期望，提供更長遠的發展機遇。



完善創科生態圈 支援新興行業發展



香港科技園對創新園的願景，是藉由「研發到製造」來完善整個創科生態圈，協助工業家、或企業以至是年輕創業家，加速將科研轉化成「創新製造」的嶄新成果和市場方案，推動先進製造業等領域的發展。創新園亦會積極支援新興行業發展，透過「香港創新、香港設計、香港製造」，提升香港於國際上的創科地位。香港科技園經已訂定「再工業化」的八大元素，以創新科技驅動「再工業化」發展，包括︰帶動本地工業產出、積極投資香港產業、增加優質就業機會、生產科技含量產品、加入先進工藝流程、結合創科研發元素、配合本地需要生產、發展可持續業務。



5 座專用工業大廈 協助不同工業創新製造



位於大埔、元朗及將軍澳的3 個創新園內5 座專用工業大廈總樓面面積共達 19,898 平方米，其中座落大埔創新園，專門協助醫療界業製造先進用品及研發高階技術的 MARS 即將啟用，並已有 11 間本地及國際創新製造企業陸續進駐。此外，位於將軍澳創新園的 AMC 亦預計將於明年 3 至 4月啟用；而位於元朗創新園的 MEC 則將於 2023 年落成。

▲ 座落大埔的「醫療用品製造中心」（MARS）即將啟用，已有 11本地及國際創新製造企業陸續進駐。

（資料由客戶提供）