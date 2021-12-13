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【5000元消費券】首批八達通獲發消費券市民　周四可獲發尾期1,000元消費券

社會 14:58 2021/12/13

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政府將於十二月十六日向約300萬名以八達通收取消費券的市民發放尾期1,000元消費券。（資料圖片）

政府今日（13日）表示，於8月1日透過八達通獲發首期消費券的市民，將於本月16日獲發餘下1000元消費券。

當局指，約300萬名於8月1日透過八達通獲發首期消費券的市民，消費累積總額在11月底已達到4000元，將於本月16日獲發餘下1000元消費券，並會在當日陸續收到相關手機短訊通知。

根據消費券的發放安排，以八達通收取消費券的市民，在首期消費券發放後的4至7個月，只要其合資格消費達到4000元，尾期的1000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。若市民未達到4000元，只要合資格消費累積總額最遲在明年2月底（即首期消費券發放後的7個月）達標，仍可趕及於明年3月16日獲發尾期1000元消費券。

另外，當局又提醒在8月1日及10月1日透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK分別獲發第一期及第二期消費券的市民，其消費券的使用限期將於本月31日同時屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。

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責任編輯：余思嵐

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