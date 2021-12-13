新冠病毒陽性兒童返回香港的隔離安排

隨著越來越多的父母出國帶子女回香港過耶誕節，關於如果子女（或成人）回來後檢測呈陽性會發生什麼，以及家庭是否會被拆散等問題出現了。

請注意，這是一種快速發展的情況，政府的立場會定期更新和變化，而且似乎幾乎每天都有變更。此處提供的資料是根據我們最新向衛生防護中心人員查詢而得，衛生防護中心是香港衛生署的旗下部門。建議讀者在前往香港時進行諮詢和聽取建議。

根據現行政府的指引及向衛生防護中心詳細的查詢，若兒童回港後檢測呈陽性，將會採取以下程式：

1. 這名兒童將被送往最近的公立醫院，現時在香港國際機場檢測呈陽性的人士將被送往醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心接受隔離。(官員先前告訴我們因竹篙灣檢疫中心已滿，所以北大嶼山的感染控制中心也將被用於隔離。但是，現在已經在竹篙灣檢疫中心內建造了額外的隔離空間，因此將改回使用竹篙灣檢疫中心。)

2. 如果父母（或任何隨行的兄弟姐妹）測試呈陽性，他們也會被送往醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心進行隔離。

3. 如果父母（和/或任何隨行的兄弟姐妹）檢測結果為陰性，他們將被視為確診病例的密切接觸者，並將被送往竹篙灣檢疫中心進行隔離。

4. 在上述所有三種情況下（包括父母和孩子的檢測結果均為陽性），父母和孩子最初將被分開。但是他們每個人都將獲得一張隔離令卡，其中包含與隔離相關的詳細資訊，包括熱線電話號碼。該號碼可用於與檢疫/隔離相關的任何和所有查詢，包括緊急醫療保健。但是與我們交談過的官員表示，除了在相關時間向受影響的人士提供熱線號碼外，他們不得向他人提供熱線號碼。

a. 如果父母希望與他們的孩子/孩子們一起隔離，他們必須直接撥打熱線號碼向（通常是衛生署）官員 (DO) 提出請求。由DO 全權酌情決定是否允許父母與他們的孩子/孩子們一起隔離。與我們交談的衛生防護中心人員表示，迄今為止，他們還沒有處理過任何涉及入境香港測試呈陽性和一名 16 歲以下兒童的個案。

b. 並不能寫信並事先征得 DO 的許可（即在抵達之前和隨後確診新冠病毒）與任何其他人（包括兒童）一起隔離。所有此類案件均由 DO 逐個個案酌情決定。

5. 自 2021 年 10 月 27 日起，從香港公立醫院出院的新冠病毒康復患者（無論患者是否曾是旅遊進入香港）必須在醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心再接受 14 天的隔離。

6. 在過去，衛生防護中心曾允許家長與被認為是確診病例的兒童密切接觸者一起隔離（例如愉景灣和啟曆學校事件）。然而在這些情況下，孩子/孩子們的檢測結果並未呈陽性，而父母/監護人也已經在香港（即14 天沒有到過香港以外的地方）。

檢測呈陽性的人士在返回香港後必須在北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離。但是陽性患者（無論是成人還是兒童）將需與密切接觸的家庭成員分開。雖是可以申請與他們「同住」，但這將由 DO 逐個個案酌情決定。目前，申請和批准過程沒有明確的指導方針或標準（例如年齡等），而這也只能在抵達香港時申請。

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