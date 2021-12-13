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【性侵女童】涉性侵智商不足3歲的9歲女童　巴基斯坦漢否認控罪受審

社會 15:06 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

巴基司坦裔男子馬力（57歲），被控1項強姦罪，控罪指他於2019年10月8日，在重慶大廈一房間內強姦女童X。（資料圖片）

蒙古婦人與男友分手後，帶同1對9歲子女到巴基斯坦裔男友人住處留宿。於留宿的第一夜，9歲的兄長目擊巴基斯坦漢壓在胞妹身上，待母親返回房間時告知事情。母親掀開毛氈發現兩人下體赤裸，遂用手機拍下照片後，帶同子女離開。涉案男子今（13日）於高等法院否認1項強姦罪，控方指女童當時的智商等同2歲10個月大兒童，被告警誡下稱女童撫摸他。

巴基司坦裔男子馬力（57歲），被控1項強姦罪，控罪指他於2019年10月8日，在重慶大廈一房間內強姦女童X。

控方開案陳詞指，X為蒙古難民，與孿生兄長B及母親A在港居住，案發時X年僅9歲，智商等同2歲10個月大兒童，兩兄妹在港均沒有接受教育。

案發當天，X的母親與男友鬧分手後，帶同子女到重慶大廈，暫住於被告所租住的房間。案發晚上，母親離開房間洗衣服，被告與X睡在床上，X兄長則正在玩手機，兄突然聽到X尖叫，並看見被告壓在其身上，以及撫摸X雙腿之間的位置，被告著兄長離開，兄表示不能入睡，要等待母親回來。

控方指兄長看到X下身赤裸，被告只身穿T恤，兄待母親返回房間後，告知母親所見事情。母親遂拉開床上的毛氈，看見被告及X下身赤裸，遂用手機拍下照片後帶同子女離開。

控方指X透露被告曾侵犯其下體，被告並用手掩其口，阻止其呼叫。母親其後向友人求助，並報警處理。被告警誡下稱是女童撫摸他，控方則指被告說法全屬謊話。

聆訊下午續。

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記者：林育慧

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