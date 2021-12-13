【聖誕2021】西貢「食の劇場」歎限定Omakase　邊欣賞白沙灣醉人海景邊慶祝聖誕節

聖誕節大餐不一定食火雞！位於西貢白沙灣碼頭附近的「食の劇場」推出聖誕節限定Omakase，搜羅各款優質日本豐洲魚市場空運珍貴當造食材入饌，加上白沙灣醉人海景，絕對是一流的聖誕節慶祝提案！

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「食の劇場」的聖誕限定Omakase (售價$1780/位：原價 $1880/位），當中包括慢煮鮟鱇魚肝、海老鮑魚柿子杯、松葉蟹肉蓮藕饅頭、海膽刺身、金線鯛刺身、鮟鱇魚鍋、香葱和牛斧飯等等。

小鉢：慢煮鮟鱇魚肝

前菜：海老鮑魚柿子杯、松葉蟹肉蓮藕饅頭、合桃豆腐配黃紫板本菊

椀物：雲子清湯

刺身：吞拿魚、海膽、金線鯛、赤牡丹蝦

燒物：鰤魚朴葉燒

鍋物：鮟鱇魚鍋 +$198/位 可轉時令蟹鍋(2 位起)

食仕：香葱和牛斧飯配漬物

甜品：自家制胡麻芝士蛋糕時令果物

*以上食材視乎實際供應情況或季節性

12月24至26﹑31及1月1日只供應此套餐，

不設贈送喜之次優惠

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除此之外，三款夜の廚師發辦均精選不同的日食料理作主打，特別推薦廚師發辦(售價$1,580/位;原價$1,680/位)。其中包括水爪、赤牡丹蝦、特上大拖羅以及有囗感細滑的米崎蠔。除了各款鮮美刺身供客人品嚐，同樣提供精巧壽司，包括有根室海膽、北海道燒北寄貝、深海池魚等。另有以頂級日本A5和牛製作成A5和牛壽喜鍋的星(售價$1,280/位;原價$1,380/位)，油脂分佈平均之餘，肉質柔嫩，慢煮至牛肉呈現粉紅色澤，加上鮮甜醬汁，緊緊鎖住和牛鮮嫩肉汁。

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午の廚師發辦(售價$880/位;原價$980/位)則設有三款前菜：合桃小女子(玉筋魚)、樽魚醬油漬、脂煮蝦及柔煮八爪魚。其中，柔煮八爪魚指經慢煮過的八爪魚，帶著柔中帶韌的口感，肉質柔軟細緻。刺身方面，則有拖羅、 白子、水爪及赤身的當中三款，讓客人入口後便能體驗到刺身的鮮甜。

前菜3點 (以下其中3款)：合桃小女子，樽魚醬油漬，脂煮蝦，柔煮八爪魚

旬の刺身3點(以下其中3款)：拖羅， 白子，水爪，赤身

燒物：燒鰤魚

壽司 6貫(以下其中6款)：車海老， 帶子，昆布海膽，海膽，右口，深海池魚，金目鯛 ，鯖魚卷

湯：麵豉湯

甜品：雪糕或芝士蛋糕

*以上食材視乎實際供應情況或季節性

責任編輯：羅嘉欣