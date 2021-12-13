【南京大屠殺】小學播南京大屠殺紀錄片　學生憶述有同學哭及不敢看

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近日有小學德育課播放南京大屠殺涉及日軍殺戮平民的紀錄片，引起部分小一生恐慌嚎哭及家長投訴。教育局昨天（12日）回覆表示，學習抗日歷史是課程一部分，學校讓學生認識戰爭的苦難、百姓的逃難、大屠殺是國殤、世界各界譴責日軍的侵略行徑，以及國軍國人共同抵抗等，並以珍視和平為最後目的，是有意義的學習活動，強調「歷史就是歷史，不能迴避」（詳情即看【下一頁】）。

有學生今日（13日）受訪時憶述觀看片段期間，

見到有其他同學哭

亦有同學不敢看，轉看書本，但老師仍繼續播片

有家長稱子女回來告訴她，

一路睇，老師叫佢地唔洗驚

有家長就指,

諒解學校推行國民教育是為勢所逼，但係咪需要去到咁盡呢

另外，今日學校透過特別班主任節疏導學生情緒，有學生稱老師有每人派一張卡寫下感受。

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責任編輯：余思嵐