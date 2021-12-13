【愛滋檢測】受訪7成男性疫下仍光顧性服務但檢測HIV意識低　10年「嫖客」親述：每月光顧4至5次

▲ 受訪7成男性疫下繼續光顧性服務但檢測HIV意識低，10年「嫖客」親述：每月光顧4至5次。（李榮忠攝）

香港愛滋病基金會對疫情下男性光顧性服務情況作出調查，結果發現在疫情下近7成男顧客仍有繼續光顧女性性工作者。雖然有超過8成人在進行性交時有使用安全套，但仍然只有約2成人有接受愛滋病病毒測試，基金會指檢測率偏低情況令人擔憂。有男顧客指沒有進行測試，主因怕尷尬及擔心私隱問題。

基金會在今年10月29日至11月4日期間，透過連登、高登、香港討論區、Telegram等平台，以網上問卷形式進行調查，收到594份有效回應。基金會指因問卷透過網上平台進行，有近6成人為18-29歲，其次有3成2為30-39歲，而受訪者有近6成具大學程度或以上的學歷。問卷顯示，在疫情後有近6成6人會較之前減少光顧的次數，主要原因是擔心有感染新冠肺炎的風險，惟仍然有近7成人仍然繼續光顧性工作者。當中有5成4的顧客在進行性行為時沒有全程佩戴口罩的習慣，僅6%的人有全程戴口罩，受訪者不全程戴口罩的主要原因是希望享受更多的性愛快感／滿足感及認為戴口罩不方便。

在疫情下仍有光顧性服務的411名受訪者中，有超過8成的顧客每次都有使用安全套，普遍都認為能有助減低傳播HPV的風險，基金會指安全套使用率極高，情況令人滿意。不過，不論疫情前後，愛滋病病毒的檢測率都偏低，只有約2成人有接受愛滋病病毒測試，當中主要原因是認為沒有感染愛滋病的風險有259位受訪者選擇，遠遠拋離排次位的對HIV測試不了解，只有32位受訪者選擇。

▲ 有服務使用者Peter表示，身邊有不少朋友沒有接受愛滋病病毒測試因為怕尷尬、怕被問長問短。（李榮忠攝）

有愛滋病基金會服務使用者Peter表示，自已從來沒有戀愛經驗，在感情路上挫敗，於是在約10年前開始嫖妓。他在疫情其間1個月仍有光顧女性性工作者4至5次，頻率與疫情前相若，主要是光顧相熟的性工作者，都不會對疫情太擔心，甚至試過除下避孕套與相熟場所的性工作者性交，但都會帶酒精搓手液及口罩作替換。Peter指「出事都知係邊度感染，所以唔太擔心。」Peter坦言，曾想過到政府社會衞生科門診接受HIV病毒測試，但又怕尷尬、怕被問長問短，身邊有嫖妓的經驗朋友指，擔心私隱問題，又怕會寫在病歷上。直至早前在Telegram接觸香港愛滋基金會，才首度接受HIV測試。

▲ 香港愛滋病基金會高級項目經理黃文達表示，HIV測試檢測率偏低情況令人擔憂。（李榮忠攝）

香港愛滋病基金會高級項目經理黃文達表示，HIV測試檢測率偏低情況令人擔憂，除了社會各界特別着重宣傳男男族群需要進行定期HIV檢測外，女性性工作者和男性客人亦不容忽視感染HIV的風險。黃文達指基金會的HIV測試服務，私隱度高，不用留下個人資料，呼籲高危族群要定期進行HIV病毒測試。

愛滋病基金會建議，政府須加強宣傳及推廣教育，讓公眾認識安全性行為和定期檢驗的重要性。機構亦需要主動於不同平台接觸女性性工作者及男性顧客等高危族群，宣傳愛滋病及性傳播疾病預防訊息。個人層面上，建議與性工作者和任何人士進行親密性行為時需要正確及持續使用安全套。

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記者：李榮忠