【升中派位】中一自行分配學位1月3日接受申請　家長必知2022學年升中派位重要程序

▲ 中一自行分配學位於1月3日至17日接受申請。

2022學年中一自行分配學位即將於下月接受申請，家長要準備為子女選校。想入讀心儀中學，先要清楚了解「中學學位分配辦法」，確保不會錯過任何重要程序。升中派位分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段，各階段的詳情及重要日子如下：

第一階段：自行分配學位

家長可參閱參與自行分配學位的學校名單，向名單内任何兩間中學遞交申請表，而不受校網限制。

不論官立、資助中學，抑或直資中學，均可按學校自行制定的準則收生，例如教育局「自行分配學位申請學生成績次第名單」、面試表現、校內成績、操行等，部分中學會在學校官網提供面試及收生準則，家長宜先作參考。官立、資助中學只可預留少於30%學位自行收生，直資中學則沒有此限制。

首階段重要日子

家長已於12月上旬從子女所屬小學收到「中一自行分配學位申請表」，填妥後需於2022年1月3日（一）至17日（一）期間，向最多兩間中學遞交申請。家長亦可透過郵遞申請，截止日期以郵戳日期為準。一般而言，面試會安排於每年2月至3月舉行，請家長及子女預留時間。

以往中學不會在自行分配學位階段公布取錄名單，但自去年起學校需提早通知家長自行派位的甄選結果，因此2022年3月31日（四），校方會通知正取學生的家長，而獲取錄的學生不用於5月參加統一派位。

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第二階段：統一派位

在自行分配學位階段後，剩下的學額就會歸入「統一派位」。家長將於2022年4月上旬，透過子女就讀的小學收到統一派位選校表格，家長需於5月初填妥並交回小學。

統一派位選校表格包括「甲部」和「乙部」，在「甲部」選校表，學生可按其志願選填任何3間學校，不受校網限制；而「乙部」表格，學生則需選擇最多30間其所屬校網的中學。值得留意的是，電腦在分配學位期間，會優先處理學生在「甲部」的選擇。

有關「甲部」中學的資料，家長、學生可參閱教育局網頁；至於在填寫「乙部」選擇時，家長宜參考《中學一覽表》，《中學一覽表》將於2022年4月上旬派發給家長。

自行分配學位與統一派位的結果將於2022年7月12日（二）一併公布。

▲ 2022年升中派位重要日程

學位分配準則

「統一派位」階段不設面試，學位以申請者的組別（Banding） 、選校意願及隨機編號分配。電腦會優先處理第一組別（Band 1）申請者的選校意願，並以隨機編號決定同一組別（Banding）學生獲分配學位的先後次序。

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責任編輯：王明芳