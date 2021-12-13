【6.4集會】涉煽惑參與6.4集會8人判囚　黎智英李卓人囚14及13個月與另案同期執行

▲ 黎智英李卓人囚14及13個月與另案同期執行。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英等3人，早前就2020年參與維園六四晚會而被裁定煽惑他人參與未經批准的集結等罪成，連同早前已認罪5名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉，共8名被告今（13日）於區域法院分別被判囚4個月2星期至14個月，當中黎智英與李卓人的刑期，與他們現正就同類案件所服的刑期同期執行。

法官胡雅文今判刑時指，本案適合判以阻嚇性刑罰，因為公共秩序及安全是至為重要，在案發的疫情下，有人煽惑他人或明知而參與一個未經批准的集結，屬嚴重罪行。而由2019年起的社會活動，於2020年雖然有減少的趨勢但尚未完全平息，2020年社會面對的是截然不同的挑戰，尤其案發時疫情已席捲全球，這必然是警務處處長反對有關集會背後的原因之一。

法官續指，她已考慮到《基本法》及《人權法》所保障的言語及集會自由等，但強調這些權利並非絕對，當要顧及公眾安全及他人利益時，這些權利必會受到限制。

法官又強調她不會考慮各人的政治理念和立場，因此各被告面對的判刑，並不反映他們的政治理念和立場。雖然支聯會多年來一直有舉辦六四燭光晚會，但在疫情之下，支聯會大可改以其他方式進行悼念，例如網上悼念等。

法官又批評各被告漠視當時香港社會所面對的公共衛生危機，尤其被告當中有部分是知名政治人物，他們聯群結黨在傳媒面前現身，無非是為了呼籲更多人前往維園出席晚會，因此屬加刑因素。鑑於當時的公共衛生危機，法官認為判以即時監禁屬合適，而有部分被告是在保釋期間干犯本案，因此需酌量加刑。

法官經考慮後，李卓人被判囚14個月，黎智英則被判囚13個月，兩人的刑期會連同他們正就其他同類案件所服的刑期同期執行，兩人共需服刑20個月。而蔡耀昌及鄒幸彤則被判囚12個月；梁耀忠及梁錦威被判囚9個月；何桂藍被判囚6個月；胡志偉則被判囚4個月2星期。

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記者：楊詠渝