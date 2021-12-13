【運輸署】運輸署推臨時措施助跨境車續牌 明年6月16日前接受申請
運輸署宣布，由今日（13日）推出便利措施，協助香港車輛牌照逾期的過境車輛由內地或澳門回港接受車輛檢驗，以便續領香港車輛牌照。合資格的過境車輛可在指定日子經港珠澳大橋口岸駕駛回港，自行安排拖車服務後驗車後再續領車牌。
因疫情下的隔離安排，部分過境車輛在出境前往內地或澳門後仍未返港，而其香港的車輛牌照亦已逾期。運輸署指，知悉部分車主會安排跨境拖車服務，將車輛拖回本港的指定驗車中心進行驗車，然後辦理續領車牌的手續。
運輸署指，有關措施為臨時性安排，暫時由今日至2022年6月16日接受申請。合資格的過境車輛可在指定日子經港珠澳大橋口岸駕駛回港，並使用指定路線將車輛停泊在大橋香港口岸的指定停車場／指定地點，然後由車主自行安排的拖車服務把車輛拖至本港的指定驗車中心進行驗車，再辦理續領車牌的手續。
在便利措施下，符合申請資格的車主須在擬定車輛回港日期前兩星期向運輸署提交申請，成功申請人將獲發批准信。獲批准的車輛須依照批准信上列明的指定日期，由已成功預約「回港易」或「來港易」的指定司機將車輛經港珠澳大橋口岸駕駛回港。每日獲准回港的車輛數目設有上限，運輸署呼籲申請人盡早遞交申請。
運輸署將會刊憲，豁免獲批准的過境車輛在指定駕車回港當日的車輛登記及領牌規例。符合申請資格的車主，可於今日至明年6月16日經電郵、郵寄、投遞箱、親身或經代理人向運輸署遞交申請。申請程序及詳情請瀏覽運輸署網址。如有查詢，可致電2804 2600。
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責任編輯：袁澍