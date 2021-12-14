【星級運動員】自小二學藝術體操入選港隊出賽　前港姐陳苑澄：運動是一輩子的事

▲ 陳苑澄自小二開始接觸藝術體操，曾是香港韻律體操隊代表隊成員。

現年25歲的陳苑澄（Tania）除了是前女子組合「As One」成員，曾參選港姐，亦曾是香港韻律體操隊代表隊成員，出戰各地賽事。她自小二開始接觸藝術體操，每周練習五日，訓練刻苦，後來更愛上韻律體操。她認為，運動是一輩子的事，任何人也需要做運動。

運動種類繁多，而藝術體操並非熱門之選。Tania憶述，當年就讀的小學正開辦課外活動，想招募一些做到「一字馬」的學生加入體操隊。恰巧，她有跳芭蕾舞的底子，做到一字馬，故被分派到體操隊，其後更邀加入藝術體操精英隊，開展一連串練習。

最大挑戰是，香港的小孩要一面上學，一面接受訓練。

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Tania稱，當年每周訓練四至五日，三時半一放學就乘車去訓練，每次訓練三小時，七時半完成訓練，回家後還要做功課。2004年，10歲的她入選香港韻律體操隊代表隊，6年間多次代表香港出賽。2009年，她再被選為演藝學院青年精英舞蹈課程學員。她笑言，現在寧願跳舞也不做體操了，因為身體已不能再承受14歲時訓練量。

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以女子組合形式出道

2012年，Tania在機緣巧合下入行，成為女子跳唱組合「As One」成員，與蘇皓兒、陳葦璇等人曾是隊友。2015年，「As One」更於南韓出道，進軍當地樂壇。至2017年2月，Tania重返校園修讀心理學，退出As One。同年12月，As One宣布正式解散。

▲ 陳苑澄於2012年入行，成為女子跳唱組合「As One」的成員，與蘇皓兒、陳葦璇等人曾是隊友。（IG：陳苑澄）

Tania稱，在As One那5年回憶滿滿，教她印象深刻的是，第一次上南韓音樂節目，並與人氣組合「少女時代」同場。離開女團翌年，Tania參加2018年香港小姐競選，入圍最後五強，其後成為無綫電視旗下藝人。

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運動是一輩子的事

入行後，她仍不時做運動，曾參加10公里馬拉松。她記得，有次下著大雨，因沒戴帽子，雨水直接打進眼裡，很辛苦。縱然如此，她仍很享受，參與了數次：「這是一個難得的經歷，因為很難可以在東區走廊上跑步。」

▲ 2017年2月，陳苑澄退出As One，回到校園，其後修畢心理學課程。（IG：陳苑澄）

成為韻律體操運動員多年，她認為不同年齡的人都必須運動，因為「除了強身健體，還可訓練精神，學會解決困難及學會如何堅持」。她又稱，訓練時難免遇上瓶頸位，要衝破關口是最困難的：

剛學習新事物時，會覺得自己很快就能掌握、進步，但到了某個水平時，就很難突破。

她認為運動是一輩子的事，在人生不同時間、階段，也會有不同目標堅持做下去。

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面對種種挑戰，Tania認為最重要是「follow your heart」。

現實告訴『你這件事不要做了』，或要你面對現實、腳踏實地，但所做的事並非你想做的。兜兜轉轉，（最終）會回到你心裡真正想要的東西。

提及人生目標，她說仍想唱歌，希望有一天可以舉辦自己的演唱會。

▲ 陳苑澄於今年11月14日出嫁（IG：陳苑澄）

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責任編輯：羅嘉欣