梁熙7歲開始服務港島東？　民建聯斥有人斷章取義

▲ 政府寄出的候選人選舉信息。（網上圖片）

港島東候選人、民建聯梁熙近日一句「爭取西灣河地鐵」成為熱話，他昨日再因一句「服務港島東29年」，成為焦點，梁熙昨晚在社交平台自嘲式澄清後，民建聯今日再發聲明，不點名指有同區候選人斷章取義，誤導公眾。

事源昨日有網民在網上附圖貼文指，政府寄出的選舉信息中，梁熙的選舉信息一欄，除了一張附有「民建聯」水印的照片外，亦寫道「服務港島東29年」的字眼，網民指，梁熙報稱36歲，卻稱服務港島東29年，質疑他是否7歲就從政。

梁熙昨晚8時15分在社交平台澄清，指29年服務是指民建聯團隊，「36歲是西灣河梁熙」，又自嘲道：「還未enjoy完『西灣河梁熙』呢個朵，咁快轉朵做『童工熙』？」

▲ 梁熙昨晚昨晚自己「抽水」回應。（梁熙Facebook圖片）

同區候選人潘焯鴻亦緊隨其後，於昨晚8時43分在社交平台發文「抽水」，又揶揄道，梁熙大學畢業於美國，碩士畢業於清華，起碼離港6年，「即1歲開始服務港島東？」

而民建聯今日下午再出正式聲明，指有港島東候選人昨日在社交平台的貼文，刻意不提選舉信息上有「民建聯」三字，明顯是斷章取義，誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯，決定向選舉管理委員會和廉政公署作出投訴。

港島東候選人還有工聯會吳秋北、新民黨廖添誠。

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