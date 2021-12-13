【食物安全】日本波蘭及愛爾蘭部分地區爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

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食物安全中心今日（13日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本青森縣爆發高致病性H5禽流感，以及波蘭獸醫檢查總署和世界動物衞生組織分別通報，指波蘭羅茲省Poddębicki區和愛爾蘭卡文郡爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首九個月從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2530公噸冷藏禽肉及約2億1028萬隻禽蛋；從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋；及從愛爾蘭進口約300公噸冷藏禽肉。已就事件聯絡日本、波蘭和愛爾蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐

