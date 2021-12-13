【打擊罪行】警破灣仔銅鑼灣25個賣淫場所拘百人　檢84萬元犯罪得益

▲ 警方搗破25間賣淫場所，拘101人。（曾秋文攝）

警方今日（13日）表示，搗破灣仔和銅鑼灣共25個樓上訛稱是按摩院的賣淫場所，拘捕101人，檢獲84萬元犯罪得益。

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灣仔警區署理助理指揮官(刑事)何兆東表示，過去半年於灣仔區打擊賣淫場所，在本年7月及12月分別2次進行代號「 驅霆」的拘捕行動，拘捕5男96女，年齡介乎19至60歲，當中包括2名泰籍、11名越南籍、1名印尼籍和10名內地女子。

警方指出，在7月第1輪行動中主要針對區內隱閉式的賣淫場所，當時搗破16間賣淫場所，涉嫌控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫、依靠他人賣淫的收入為生、經營賣淫場所及違反逗留條件等罪名，共拘捕3男65女。至12月，警方發現雖經執法後仍有9間馬上再營業，由3個犯罪團夥操控，隨即調查其背景和財務狀況，至本月10日聯同入境處人員展開拘捕行動，拘捕2男3女，年齡介乎38至60歲，為賣淫集團主要成員，報稱任職公司董事、秘書、保安員和主婦。他們負責租用單位、登記水電媒等設施和商業登記，個別人的戶口曾處理犯罪得益。

在行動中，拘捕的性工作者共28名女子，年齡介乎29至50歲，其中4名越南籍和內地女子透過福建、珠海和越南經水路偷渡來港，在賣淫場所內留宿，另外3名為泰籍和內地女子為受顧來港作家傭，3名持雙程證女子涉嫌違反逗留條件，在9間賣淫場所內檢獲34萬元犯罪得益、避孕套和按摩油，以及涉及賣淫活動的數簿、商業登記證和價目表，場所管理人將該批賣淫物品收藏在床下、雜物中和上鎖的儲物櫃。

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記者：曾秋文