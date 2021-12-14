【傑出員工】麥肇嘉堅持留公院逾30載　曾為赴英病人「碌人情卡」覓醫院洗血位

▲ 廣華醫院內科及老人科醫生麥肇嘉（右）及病人梁太（左）。（郭詩詩攝）

醫生一個暖心的舉動，便可為病人帶來無限希望。廣華醫院內科及老人科醫生麥肇嘉從醫逾30年，一直堅守留在公院照顧病人，他回顧自己行醫時曾為要赴英的洗血患者梁太「碌人情卡」，令她與丈夫可以親自出席女兒的大學畢業典禮，對此感到十分感激，惟麥笑稱只是小事一樁。他今年獲得醫管局傑出員工獎，坦言非常重視團隊，即使今年已經退休，明年也會重返廣華醫院作前診症，盼積極推動家居透析服務。

▲ 廣華醫院內科及老人科醫生麥肇嘉。（郭詩詩攝）

麥肇嘉在1987年開始從醫，曾在瑪麗醫院工作7年，隨後曾往英國曼切斯特大學的附屬醫院進修9個月，返港後一直留在廣華醫院工作，至今已經27年了。回想在廣華醫院工作的日子，他坦言最難忘的，除了是參與曾經命危的病人婚禮外，病人梁太的個案也是他較為深刻。

梁太在1998年確診腎病，其後需要接受洗肚治療，至2011年起轉為洗血，當時的她每星期兩次進出醫院洗血；但由於她為一名乙型肝炎帶菌者，為避交叉感染，其洗血的位置需要特別分隔開。她早年已完成肝臟移植，現時已毋須再接受洗血治療。

▲ 患者梁太赴英參加女兒的大學畢業典禮。（受訪者提供）

梁太憶述在2013年，大女兒在英國大學畢業，當時女兒十分渴望父母可以赴英出席其畢業禮，更在當地一間醫院找到母親洗血的位置，梁太與丈夫馬上預訂飛往英國的機票，告知主診醫生麥肇嘉，並由護士為她與當地醫院作一些資料的交接，惟最後因為某些原因而希望落空：

當時我跟麥醫生說了之後，他好像沒什麼反應，只是說了一句『係應該要去的』。

不久後，梁太接過一通來醫廣華醫院的電話，護士告知她可以準備赴英，令她十分驚喜：

當時都已經打定輸數，無得去就無得，但護士突然打來說『麥醫生為你做了好多嘢，你可以去英國啦！』

原來，麥肇嘉當時得知梁太的情況後，馬上致電當年在英國培訓所認識的腎科醫生，希望當地醫院可以為梁太留一個獨立的洗血位置。他解釋，由於梁太是乙肝帶菌者，洗血時須與其他人分開，而當地的為有關人士提供的洗血位置是「一位難求」，幸好最後也可以幫助到梁太，更笑稱只是小事一樁。

在公立醫院工作逾30年的他，曾兼任醫管局中央腎科委員會主席，先後引入「腹腔鏡植入術」，為接受腹膜透析的病人植入導管，以便通過導管注入及排出透析液洗肚；另積極推動本港器官移植、家居「腹膜透析優先」政策，在去年更引入新一代的家居血液透析儀器，並推出先導計劃，讓更多患病可以留在家中接受治療，也可避免在疫情中往返醫院，首批受惠人數約20人。

他多年來在公院的貢獻，令他獲頒醫管局傑出員工獎。他直言自己曾被人挖角，惟令他留守公院的原因是珍惜與同事間的合作︰

大家之間互相支持的互動是我比較感到開心的，雖然曾經一定會有不同意見，但最後也會藉著很好的溝通找到出口。

而他近年的行政工作增加，減少投入前工作的他坦言在看到病人時十分掙扎，故今年退休的他明年會以兼職醫生的身份，重返專科門診的前工作，照顧病人：

在廣華醫院可以見返病人是開心的！

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記者：郭詩詩