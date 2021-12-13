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【不良營銷】手機店舖涉將舊智能手機充當新產品　拘捕29歲男子

社會 17:10 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

海關拘捕手機銷售人員涉作出虛假聲稱 。（曾秋文攝）

海關今日（13日）表示，拘捕一名29歲男子，涉嫌銷售智能電話作出虛假聲稱。

    點擊圖片放大

海關指，在今年接獲舉報，指一間位於旺角的手機零售店，一名男銷售人員涉嫌智能電話時，向顧客作出虛假聲稱，以舊智能手機充當全新產品，為得到顧客的信任，該名男銷售員訛稱其零售店是相關手機品牌的認可分銷商，其後舉報人發現該智能電話操作有異常，懷疑手機並非全新。經過調查後，發現該手機在出售予舉報人之前曾啟用，亦發現該手機零售店非品牌的認可分銷商，今日拘捕一名29歲男子。

海關提醒市民應光顧信譽良好的商店，有疑問應向手機生產商查詢。根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供或要約向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：曾秋文、余思嵐

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